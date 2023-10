Long An: Khởi tố bị can bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng

Sáng 4.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (được quy định tại khoản 4 điều 169 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bị can Nguyễn Thanh Sơn tại thời điểm bị bắt CACC

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2.10, tại một trường mầm non trong Khu dân cư Kiến Phát (P.6, TP.Tân An, Long An) xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là bé gái L.M.C (3 tuổi, ngụ P.2, TP.Tân An), hung thủ là Nguyễn Thanh Sơn.

Sau khi bắt cóc bé gái L.M.C, Sơn đưa bé và con ruột của mình là bé trai 3 tuổi (học cùng trường với bé gái) về nhà Sơn ở xã Nhị Thành, cách trường hơn 10 km. Sau đó, Sơn để con ruột tại nhà và tiếp tục thuê xe ô tô 7 chỗ đưa bé gái đến Thảo Cầm Viên (TP.HCM).

Trong lúc di chuyển, Sơn sử dụng điện thoại nhắn tin cho anh T. (cha bé gái L.M.C) đòi chuyển tiền chuộc 2 tỉ đồng và dọa nếu không chuyển đủ tiền sẽ giết bé gái rồi tự sát.

Cháu bé 3 tuổi bị Sơn bắt cóc đã được công an giải cứu thành công, giao về cho gia đình an toàn BẮC BÌNH

Tại TP.HCM, sau khi nhận được từ anh T. số tiền 1 tỉ đồng, Sơn đưa bé gái vào khách sạn S.H (P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) thuê phòng cho bé ở đó một mình, còn Sơn di chuyển bằng xe khách lên tỉnh Lâm Đồng để tẩu thoát.

Công an tỉnh Long An được sự phối hợp từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai nên đã phát hiện và vây bắt Nguyễn Thanh Sơn khi bị can này đang trên xe khách di chuyển trên QL20, đoạn ngang qua địa bàn H.Tân Phú, Đồng Nai.

Khi bị bắt, bước đầu Sơn khai nhận do nợ nần cờ bạc, bị nhiều chủ nợ thúc ép nên bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Sau đó, Sơn được di lý về Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, Sơn và cha ruột của bé gái bị bắt cóc là đồng nghiệp, là bạn thân từ hơn 10 năm qua. Mỗi tuần, vợ chồng Sơn và vợ chồng anh T. thường đi ăn uống cùng nhau.