Bình Dương: Phát hiện vụ khai thác cát lậu ở rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng

Ngày 16.5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Bình Dương cho biết đã tạm giữ phương tiện khai thác cát lậu ở khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng thuộc xã Minh Hòa (H.Dầu Tiếng) để điều tra, xử lý.

Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Bình Dương phối hợp với Công an H.Dầu Tiếng và Công an xã Minh Hòa kiểm tra, bắt quả tang điểm khai thác cát lậu do ông Lương Ngọc Nhân (42 tuổi, ngụ Bình Dương) làm chủ.

Khu vực khai thác cát lậu thuộc rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng CÔNG AN CUNG CẤP

Khu vực bị khai thác cát lậu nằm ở suối Tà Mòn (ấp Hòa Hiệp, xã Minh Hòa, H.Dầu Tiếng) đã được tỉnh Bình Dương quy hoạch vào khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng để quản lý; cấm khai thác dưới mọi hình thức.

Làm việc với công an, ông Nhân khai nhận đã thuê người và đưa máy móc, phương tiện vào khu vực này bơm hút cát ở dưới suối Tà Mòn lên để bán.

Cát được bơm hút lên bãi tập kết để bán CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm kiểm tra công an xác định có khoảng 119 m3 cát đã được bơm hút từ dưới suối lên bãi tập kết chuẩn bị chở đi bán. Công an cũng tạm giữ các máy móc, phương tiện như máy bơm hút cát, máy cuốc… để điều tra, xử lý.