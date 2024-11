Bình Dương: Qua Campuchia trốn truy nã suốt 8 năm vẫn không thoát

Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các cơ quan chức năng bắt giữ Zhu Yu (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đối tượng trốn truy nã ở Campuchia); đồng thời bàn giao cho Công an TP.Bến Cát (Bình Dương) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ công an, vào năm 2016, trong thời gian làm việc tại một công ty ở Khu công nghiệp Rạch Bắp (P.An Điền, TP.Bến Cát), Zhu Yu đã có hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Sau đó, Công an TX.Bến Cát (nay là TP.Bến Cát) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Zhu Yu về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Zhu Yu đã bỏ trốn khỏi công ty và bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát ra quyết định truy nã.

Zhu Yu bị bắt theo lệnh truy nã ẢNH: T.Q

Mới đây, sau khi xác định được Zhu Yu đang trốn truy nã ở Campuchia, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát Campuchia, bắt giữ Zhu Yu, di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.