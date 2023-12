Bình Dương: Tạm giữ 11 xe máy để làm rõ vụ đua xe trái phép

Trước đó, người dân tại xã Thanh An (H.Dầu Tiếng) phản ánh việc một số thanh niên tụ tập đua xe gây mất an ninh trật tự vào thời điểm đêm khuya và rạng sáng.



Qua điều tra xác minh, Công an H.Dầu Tiếng xác định khoảng 3 giờ ngày 26.11, trên đoạn đường ĐT.744 đoạn qua ấp Bến Tranh, xã Thanh An, H.Dầu Tiếng có hai nhóm thanh niên tụ tập, sử dụng xe máy (xe độ) để đua và có nhiều người cổ vũ.

Nhóm thanh niên bị triệu tập CÔNG AN CUNG CẤP

Qua làm việc với nhóm 15 thanh, thiếu niên liên quan, Cơ quan công an xác định nhóm này đang sinh sống tại H.Dầu Tiếng và TX.Bến Cát. Do có quen biết nhau qua mạng xã hội nên đã hẹn rủ nhau để đua xe tại đoạn đường ĐT.744, đoạn qua xã Thanh An.

Xe máy nhóm thanh niên này sử dụng để đua đều được độ, chế và thay đổi so với thiết kế ban đầu.

Công an H.Dầu Tiếng đã lập biên bản tạm giữ 11 xe máy các loại. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn thu giữ 3 khẩu súng bắn đạn chì của nhóm thanh niên này.