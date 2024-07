Bình Dương: Tạm giữ hình sự đôi nam nữ cướp giật lấy tiền mua ma túy

Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Danh Trọng Hiếu (39 tuổi), Nguyễn Thị Minh Phượng (33 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hiếu và Phượng lúc bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) tuần tra phát hiện Hiếu và Phượng chạy xe máy trên đường, trông giống với hình ảnh camera an ninh ghi lại một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra trên địa bàn, liền tiến hành kiểm tra hành chính.

Sau khi đối chiếu hình ảnh Hiếu và Phượng trùng khớp với hình ảnh camera an ninh đã ghi lại vụ cướp giật trước đó nên công an đưa cả hai về trụ sở để lấy lời khai.

Hình ảnh Hiếu và Phượng đi cướp giật được camera an ninh ghi lại CÔNG AN CUNG CẤP

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận do nghiện ma túy nên cùng Phượng đi cướp giật để lấy tiền mua ma túy về sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Trong 2 ngày 18 và 22.6, Hiếu và Phượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường trên địa bàn TP.Dĩ An, sau đó mang bán lấy tiền mua ma túy.