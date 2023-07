Bình Dương: Tạm giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán cá

Ngày 29.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự nghi phạm Võ Ngọc Hòa (31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến người phụ nữ bán cá tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 28.7, chị M.T.L (36 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đang bán cá tại một ki ốt trên đường D1 (P.An Thạnh, TP.Thuận An) thì bất ngờ bị người đàn ông đi đến, cầm dao chém vào vùng cổ.

Hiện trường khu vực người phụ nữ bán cá bị chém tử vong CTV

Sau khi bị chém, chị L. cố gắng la hét rồi ôm cổ bỏ chạy nhưng sau đó thì ngã gục xuống đất. Thấy vậy, người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị L. đã tử vong. Sau khi gây án, người đàn ông lên xe máy tẩu thoát.

Qua truy xét cùng những thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, cơ quan công an đã xác định Võ Ngọc Hòa là nghi phạm gây ra vụ án mạng, đã bỏ trốn xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi được gia đình vận động, Hòa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nghi phạm Hòa (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận trước đó từng chung sống với nạn nhân như vợ chồng. Gần đây, 2 người mâu thuẫn tình cảm nên chị L. dọn đi nơi khác ở. Khoảng 16 giờ ngày 28.7, Hòa đến nơi chị L. bán cá và chém nạn nhân tử vong,

Công an TP.Thuận An đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương di lý Võ Ngọc Hòa từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Bình Dương để điều tra vụ án mạng.