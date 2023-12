Bình Dương: Trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước bỏ hoang đến bao giờ?

Ngày 26.12, một lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một cho biết, cơ quan này đang trình UBND tỉnh Bình Dương để xin giao lại trụ sở cũ của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho thành phố quản lý, bố trí, sắp xếp nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc.

Trụ sở cũ của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, trụ sở cũ thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương trước đó là trụ sở làm việc của UBND P.Chánh Nghĩa, nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một).

Kể từ khi Ban Dân vận Tỉnh ủy chuyển vào Trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương (đầu năm 2014), trụ sở của tổ chức này được chuyển lại thành trụ sở của một cơ quan khác. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, trụ sở này được trao trả lại cho Sở Tài chính quản lý tài sản công và bị bỏ hoang từ đó cho đến nay.

Bên ngoài trụ sở cũ của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương ĐỖ TRƯỜNG

Nhiều trụ sở đã bán đấu giá, phải thu hồi do có nhiều sai phạm

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2017, có 4 trụ sở cũ gồm trụ sở của Sở GTVT, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh và Sở Công thương Bình Dương đã được bán đấu giá cho một cá nhân với tổng số tiền 257 tỉ đồng.

Cụ thể, trụ sở Sở GTVT ở góc đường 30 tháng 4 và Cách Mạng Tháng Tám (P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) có diện tích hơn 5.700 m2 và công trình nhà làm việc; trụ sở Sở Công thương nằm trên đại lộ Bình Dương (P.Phú Thọ), có diện trên 4.100 m2 và công trình nhà làm việc; trụ sở Hội Cựu chiến binh nằm trên đường Ngô Quyền (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), có diện tích 218 m2 và công trình nhà làm việc; trụ sở Hội Chữ thập đỏ nằm trên đường Lý Thường Kiệt (P.Phú Cường), có diện tích 1.600 m2 và công trình hội trường, nhà làm việc.

Trụ sở cũ của Sở GTVT Bình Dương ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi được đấu giá (năm 2017), 4 trụ sở này đã được bàn giao cho cá nhân trúng đấu giá quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, tháng 9.2023 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận sai phạm đối với 4 trụ sở này do trong quá trình bán đấu giá. Cụ thể, Sở Tài chính đã đề xuất UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá lần 2 bằng cách giảm 3% so với lần 1; lần 3 tiếp tục giảm 3% so với lần 2, rồi lấy giá lần 3 để làm giá khởi điểm đấu giá lần 4.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét hủy kết quả bán đấu giá 4 tài sản công kể trên và xử lý đúng theo quy định pháp luật, tránh thất thoát tài sản Nhà nước.

Trụ sở cũ của Hội Chữ thập đỏ hiện nay đã bị san phẳng ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến 4 trụ sở này, trong cuộc họp thông tin cho báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã xử lý theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV trong 4 trụ sở nói trên, có công trình hội trường, nhà làm việc thuộc trụ sở Hội Chữ thập đỏ đã bị san phẳng.

Các trụ sở cho thuê cũng phạm luật

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (tháng 9.2023), các trụ sở nhà, đất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nhà khách Tỉnh ủy (cùng nằm trên đường Bạch Đằng, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) và trụ sở của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (đường Ngô Quyền, P.Phú Cường), trước đây được UBND tỉnh Bình Dương thu hồi giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (Công ty Nhà nước, thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) cho thuê sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ đã vi phạm luật Quản lý, sử dụng tài sản công, luật Đất đai.

Trụ sở cũ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ĐỖ TRƯỜNG

Đối với 3 trụ sở kể trên, ghi nhận của PV cho thấy trụ sở của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng, đang bị bỏ hoang.

Trụ sở cũ của Ủy ban Kiểm tra ĐỖ TRƯỜNG

Riêng đối với trụ sở Nhà khách Tỉnh ủy, hiện đã được cho một doanh nghiệp tư nhân đấu giá thuê lại, đồng thời nâng cấp, cải tạo lại để kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Trụ sở Nhà khách Tỉnh ủy đã được đấu giá cho thuê kinh doanh nhà hàng khách sạn ĐỖ TRƯỜNG

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với 3 trụ sở này, mặc dù UBND tỉnh đã thu hồi quyết định, hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra nhưng UBND tỉnh Bình Dương cần phải chỉ đạo xây dựng, trình phương án quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các cơ sở nhà, đất đã thu hồi; đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể có sai phạm trong việc tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất rồi giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.

Trước đó, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết hiện đang xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.