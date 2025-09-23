Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ảm ánh với súng từ thời niên thiếu

Sáng 23.9, trong phần thủ tục phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Đức Bình (55 tuổi, tức Bình "Kiểm" và 13 bị cáo, theo thông báo của chủ tọa, HĐXX sẽ xét xử các bị cáo về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" trước.

Các bị cáo liên quan tội "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" sẽ bị áp giải ra ngoài chờ.

Bình "Kiểm" khai trước HĐXX ẢNH: NHẬT THỊNH

Cáo trạng nêu, trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 10.2024, Bình "Kiểm" câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cụ thể, hồ sơ thể hiện, trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, Bình "Kiểm" quen biết Lại Nam Phương.

Năm 2024, khi ra tù, Bình và Phương gặp nhau, sau đó Phương kết nối cho Bình gặp Huỳnh Hoàng Vũ. Trong lúc nói chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng quân dụng, nhất là các loại súng của các nước Tây Âu.

Bị cáo Nguyễn Tuấn An (bìa phải) phạm tội "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", là 2 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn từ Lào về Việt Nam; thu lợi bất chính 94,3 triệu đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay hôm sau, Vũ tặng Bình một khẩu súng ngắn Beretta cùng 13 viên đạn. Số vũ khí này sau đó được Chu Văn Hoàng Anh (chủ một quán ăn tại Q.12 cũ) cất giấu và chôn tại Lâm Đồng, cho đến khi bị công an phát hiện thu giữ.

Bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ phạm tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Vũ là người đã cho Bình "Kiểm" súng Beretta và 13 viên đạn ẢNH: THẢO NHÂN

Vụ thứ 2, Bình chuyển khoản 227 triệu đồng cho Nguyễn Tuấn An và nhờ sang Lào mua 2 khẩu súng AK, cùng gần 500 viên đạn. An liên hệ đối tượng người Lào, nhận tiền cọc từ Bình và nhiều lần chuyển khoản để mua súng, đạn. Khi chuẩn bị vận chuyển về Việt Nam, toàn bộ số vũ khí bị công an Lào phát hiện, bàn giao cho phía Việt Nam xử lý.

Vụ thứ 3, Bình còn nhờ người quen tìm mua thêm súng AK. Quá trình này, Lê Minh Nghĩa đã giả vờ có nguồn cung, đưa hình ảnh súng đạn giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng của Bình và đồng phạm.

Các trạng xác định Bình "Kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang lào để mua bán trái phép 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn; hướng dẫn, chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn; chuyển 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK47.

Bị cáo Lại Văn Phương (ngồi phía sau) bị xét xử về tội "không tố giác tội phạm" khi chứng kiến Bình "Kiểm", Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn nhưng không tố giác ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì vậy, Bình "Kiểm" bị xét xử tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng", và tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nguyễn Tuấn An phạm tội "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", là 2 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn từ Lào về Việt Nam; thu lợi bất chính 94,3 triệu đồng.

Huỳnh Hoàng Vũ phạm tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Chu Văn Hoàng Anh "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" khi có hành vi từ tháng 7.2024 đến tháng 10.2024 đã cùng Bình "Kiểm" tàng trữ 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Lê Minh Nghĩa bị xét xử về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khị bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt 21,3 triệu đồng do Bình "Kiểm" và Trần Đình Thiện đưa mua súng.

Lại Nam Phương có hành vi chứng kiến Phạm Đức Bình, Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn nhưng không tố giác tội phạm.

Bình "Kiểm" khai bị trầm cảm

Trong phần thẩm vấn, Bình "Kiểm" khai với HĐXX mê súng từ nhỏ, từ lúc mười mấy tuổi.

HĐXX thẩm vấn các bị cáo ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ tọa hỏi: Bị cáo từng vào tù về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, nay lại tiếp tục phạm tội tương tự, bị cáo có thấy mình bị ám ảnh bởi súng đạn không?.

Trả lời HĐXX, Bình "Kiểm" nói đã ám ảnh, mê các loại súng từ nhỏ.

Chủ tọa hỏi Bình: Bị cáo mới ra tù mười mấy tháng, nay lại đối diện tù tội tiếp, bị cáo nay là 55 tuổi rồi, nay lại tiếp tục vào tù, bị cáo thấy sao. Bình im lặng, không trả lời chủ tọa.

Về hành vi phạm tội theo cáo trạng mô tả, Bình khai đúng, và "không bị oan ức".

Khi thẩm vấn, đại diện Viện KSND khu vực 7 hỏi bị cáo Bình về việc quá trình điều tra, cơ quan đã thu giữ của bị cáo những gì, Bình khai không nhớ. Viện kiểm sát tiếp tục hỏi Bình "đã thu giữ của bị cáo 7 điện thoại phải không", Bình trả lời: "Chắc là đúng".

Viện kiểm sát chất vấn "Bị cáo phải trả lời đàng hoàng, sao lại không nhớ". Bình trả lời: "Bị cáo xin lỗi Viện kiểm sát, bị cáo bị trầm cảm nên không nhớ thật, chứ không phải bị cáo trả lời không đàng hoàng".

Viện kiểm sát giải thích cho bị cáo Bình hiểu việc phải trả lời việc thu giữ vật chứng, để đảm bảo cơ quan tiến hành tố tụng làm đúng thủ tục tố tụng.

Tại tòa, bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ phạm tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Vũ cũng là người đã tặng Bình "Kiểm" 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Vũ khai súng và đạn trên là có người khác cho và giữ lại vì quá đẹp. "Khi gặp Bình, thấy Bình có niềm đam mê súng, thích sưu tầm súng nên bị cáo tặng lại Bình", Vũ khai.

HĐXX đang thẩm vấn các bị cáo trong hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Cáo trạng xác định Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương gây ra một vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Từ tháng 6 - 10.2024, nhóm này này sử dụng trang web cá cược "bong88.com" để tổ chức cá độ bóng đá, đồng thời nhận lô đề qua điện thoại, Zalo. Tổng số tiền sát phạt lên tới hơn 18,3 tỉ đồng. Trong đó, riêng Huỳnh Thanh Anh còn trực tiếp cá độ với số tiền hơn 12,6 tỉ đồng. Nhiều người tham gia với vai trò con bạc, như Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương... Các con bạc này sử dụng hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng để đặt cược, có người thắng hàng trăm triệu đồng, có người thua số tiền lớn.



