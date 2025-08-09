Bình minh đẹp như tranh trên bãi điện gió biển Ba Động

Biển Ba Động thuộc P.Trường Long Hòa, Vĩnh Long (trước đây là xã Trường Long Hòa, TX.Duyên Hải, Trà Vinh) sở hữu dải bờ biển dài cùng những hàng trụ điện gió tuyệt đẹp vươn mình ra biển Đông. Khi bình minh ló rạng, khung cảnh hiện lên như một bức tranh đầy thơ mộng.

Bình minh ló rạng sau hàng trụ điện gió ở biển Ba Động Ảnh: Đức Linh

Hàng điện gió trước ánh bình minh biển Ba Động Ảnh: Đức Linh

Với khung cảnh bình minh tuyệt đẹp quanh năm, biển Ba Động trở thành "tọa độ sống ảo" với view bờ biển trải dài để ngắm bình minh. Nơi đây là điểm đến lý tưởng của du khách và nhiều bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh tìm đến, hoặc đơn giản chỉ là ngắm vẻ đẹp bình yên của ánh bình minh nơi này.

Anh Trần Trọng Trí (30 tuổi, ngụ tại P.Trà Vinh, Vĩnh Long) cho biết anh thường đến biển Ba động để chụp ảnh cho khách và nghỉ ngơi vui chơi cùng gia đình vào cuối tuần. Để kịp ngắm bình minh, mình phải đi từ 3 giờ sáng, đến biển Ba Động kịp đón bình minh và săn những khoảnh khắc tuyệt đẹp.



"Vào những tháng hè, lượng khách đến tham quan biển Ba Động rất đông, chủ yếu là các bạn trẻ như học sinh, sinh viên và du khách ngoài tỉnh. Nhưng muốn ngắm bình minh, phải dậy sớm, khoảng 4 - 5 giờ sáng mà nơi này đã tấp nập, ai cũng háo hức chờ ngắm cảnh mặt trời ló rạng cùng hàng trụ điện gió trên biển", anh Trí chia sẻ.

Bãi biển dài hơn 10 km, biển Ba Động là nơi lý tưởng để chụp những bức ảnh bình minh tuyệt đẹp Ảnh: Đức Linh

Tuyến đường hành lang ven biển Ba Động được đưa vào xây dựng góp phần phát triển du lịch ở địa phương Ảnh: Đức Linh

Bình minh cũng là lúc những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân ở địa phương vươn khơi. Cùng với vẻ đẹp yên ả của buổi bình minh là khung cảnh ngư dân mưu sinh giữa biển cả.

Thuyền của ngư dân vươn khơi đón bình minh Ảnh: Đức Linh

Nhiều bạn nhỏ cũng được người thân đưa ra biển ngắm bình minh và hít thở không khí trong lành Ảnh: Đức Linh

Bạn trẻ ngắm bình minh bên biển Ba Động Ảnh: Đức Linh

Bạn Trần Văn Huy (tỉnh Đồng Tháp) cho biết mình cùng nhóm bạn lên kế hoạch ngắm bình minh ở Ba Động đã lâu nhưng giờ mới có dịp đi. "Do đường xa, sợ đi không kịp nên mình và nhóm bạn đã đến Ba Động từ hôm qua, thưởng thức hải sản và đợi đến sáng nay check-in với bình minh", Huy phấn khởi nói.

Những chiếc thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân ra khơi tạo nên bức tranh tuyệt đẹp Ảnh: Đức Linh

Chiếc thuyền của ngư dân bé nhỏ dưới chân trụ điện gió Ảnh: Đức Linh

Chị Nguyễn Thị Mai Loan, người bán nước giải khát ở biển Ba Động, cho biết, giờ biển đẹp lắm, nhất là lúc sáng sớm với hoàng hôn. "Mình bán nước ở đây cũng gần 3 năm rồi, nay khách tới đông hơn trước nhiều, nhất là mấy bạn trẻ thích ra sớm ngắm bình minh, chụp hình, có khi 4 – 5 giờ sáng đã có mặt rồi. Khách tới đông mà vui, ai cũng thích không khí trong lành với cảnh đẹp yên bình ở đây", chị Loan chia sẻ.

Mặt trời ló rạng với ánh nắng vàng trải dài trên mặt nước phẳng lặng, cạnh hàng trụ điện gió Ảnh: Đức Linh

Biển Ba Động không chỉ níu chân du khách bởi vẻ đẹp thanh bình hay những hàng trụ điện gió lặng lẽ giữa trời mây. Nơi đây còn đọng lại trong lòng người đi qua là sự thân thiện, chất phác của người dân miền biển, là nụ cười hiền hậu của chị bán nước buổi sớm, là bước chân lặng thầm của ngư dân bám biển mưu sinh.