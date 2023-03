Bình Phước: Bắt 2 nghi phạm trộm cắp xe máy 'chuyên nghiệp'

Ngày 26.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Phước Long, bắt quả tang 2 kẻ chuyên trộm cắp tài sản khi cả 2 đang trộm xe máy của một người dân.

Đoàn Văn An khi bị bắt CTV

Theo đó, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 3 giờ cùng ngày, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Phước Long bắt quả tang Chu Văn Bình (25 tuổi) và Đoàn Văn An (20 tuổi, cùng ngụ thôn 7, xã Long Hà, H.Phú Riềng, Bình Phước) khi 2 người này đang trộm một chiếc xe máy của người dân ở khu phố Phước An, P.Phước Bình, TX.Phước Long.

Chu Văn Bình và "kho" công cụ dùng trộm cắp tài sản CTV

Sau khi bắt giữ, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của cả 2 tên trộm này, qua đó thu giữ nhiều công cụ dùng đi trộm cắp.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, Bình và An là 2 tên trộm "chuyên nghiệp", liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn thời gian vừa qua.

Nhiều công cụ dùng để trộm cắp tài sản được tìm thấy khi khám xét nơi ở của An và Bình CTV

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lời khai của 2 tên trộm để điều tra, làm rõ các vụ trộm tài sản mà cả 2 đã thực hiện.