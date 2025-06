Bình Phước: Bắt giữ 2 nghi phạm cướp tài sản ở cửa hàng quà tặng

Ngày 22.6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nghi phạm dùng dao khống chế, trói nữ nhân viên để cướp tài sản tại một cửa hàng quà tặng, khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip dài khoảng 3 phút, khi nữ nhân viên đang cầm gấu bông thì bất ngờ bị một đối tượng đẩy ngã, dùng dao uy hiếp yêu cầu đưa tiền. Nạn nhân hoảng sợ chỉ tay về hướng tủ đựng tiền. Sau đó, người còn lại lấy toàn bộ tiền trong tủ, rồi cùng đồng bọn trói tay nữ nhân viên bằng dây, mặc cho cô gái liên tục van xin trước khi cả hai tẩu thoát.

2 đối tượng dùng dao khống chế nữ nhân viên trong cửa hàng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng nay (22.6), trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 16.6 tại cửa hàng G.S.2 (ở TT.Thanh Bình, H.Bù Đốp). Thời điểm này, chị L.N.T.V (21 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) đang bán hàng thì Cao Xuân Hiến (24 tuổi) và Nguyễn Minh Hoàng (20 tuổi, cùng ngụ H.Bù Đốp) vào giả vờ hỏi mua gấu bông.

Một người khống chế nữ nhân viên, người còn lại lục tủ lấy tài sản ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi chị V. sơ hở, Hiến bất ngờ kéo cổ khiến nạn nhân ngã xuống sàn, kề dao vào cổ, dẫn chị V. đến tủ đựng tiền. Hoàng lấy khoảng 1,5 triệu đồng, rồi cả hai dùng dây sạc điện thoại trói tay chị V. và bỏ trốn.

Nữ nhân viên bị trói tay, sau đó tự tháo dây và đi báo công an ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Do dây trói lỏng nên chị V. tự tháo được và đến Công an TT.Thanh Bình trình báo. Ngay sau đó, Công an thị trấn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước truy xét. Đến khoảng 15 giờ ngày 17.6, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hiến và Hoàng. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Vụ cướp tài sản nói trên đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.