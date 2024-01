Lời khai ớn lạnh của nghi phạm giết người tình, vứt xác phi tang

Sáng 4.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cựu trung úy công an Ngô Minh Thông (29 tuổi, thường trú ở TT.Mỹ Phước, H.Tân Phước, Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực nghi phạm Ngô Minh Thông giết người tình tại Công viên Quảng trường tỉnh Tiền Giang BẮC BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 29.12.2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể đựng trong bao ni lông dạt vào bãi bồi ven sông Hàm Luông (khu vực thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan SCĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định vụ việc có dấu hiệu của một vụ án "giết người".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31.12.2023, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân là chị N.T.T.H. (28 tuổi, ngụ P.2, TX.Cai Lậy).

Sau đó, qua xác minh nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là trung úy Ngô Minh Thông (29 tuổi, công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Cai Lậy, trú TT.Mỹ Phước, H.Tân Phước, Tiền Giang).

Ngô Minh Thông nghe đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam BẮC BÌNH

Tại CQĐT, Thông khai nhận giữa mình và chị H., có mối quan hệ yêu đương. Do phát sinh mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên Thông đã giết nạn nhân khi 2 người hẹn gặp tại công viên Quảng trường tỉnh Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Thông đã dùng tay siết cổ chị H. đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, Thông trói tay chị H. rồi bỏ vào bao tải, dùng ô tô chở thi thể nạn nhân đến cầu Hàm Luông, (thuộc xã Bình Phú, TP.Bến Tre, Bến Tre) vứt xuống sông phi tang.

Trước đó, ngày 3.1, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông. Hiện, vụ án trung úy công an giết người tình vẫn đang được CQĐT Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục xử lý.