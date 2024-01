Tước danh hiệu CAND của trung úy giết người tình vứt xác xuống sông Hàm Luông

Ngày 3.1, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân (CAND) đối với trung úy Ngô Minh Thông (29 tuổi, quê TT.Mỹ Phước, H.Tân Phước, Tiền Giang), hiện công tác tại Đội CSHS Công an TX.Cai Lậy, Tiền Giang. Trung úy Thông là nghi phạm giết người tình vứt xác xuống sông Hàm Luông.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định, trung úy Ngô Minh Thông thực hiện vụ giết người. Nguyên nhân do mâu thuẫn tình ái. Nạn nhân là chị N.T.T.H (28 tuổi, ngụ P.2, TX.Cai Lậy, Tiền Giang).

Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre điều tra vụ án.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ nghi phạm Ngô Minh Thông để thực hiện các thủ tục điều tra ban đầu, sau đó sẽ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang. Do vụ việc xảy ra trên địa bàn TP.Mỹ Tho, sau đó nghi phạm chở xác nạn nhân sang tỉnh Bến Tre vứt xuống sông Hàm Luông nhằm phi tang chứng cứ.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 ngày 29.12.2023, người dân địa phương phát hiện thi thể chị N.T.T.H bị trói tay, mặc quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài mang áo khoác len màu nâu tay dài, đựng trong 1 bao tải trôi dạt trên sông Hàm Luông (đoạn ngang địa bàn ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Bến Tre).

Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định có dấu hiệu của vụ án giết người. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án giết người. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trung úy Ngô Minh Thông là nghi phạm giết người tình là chị H.