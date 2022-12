Bình Phước: Bị bắt sau 7 năm trốn truy nã tội chứa mại dâm

Ngày 6.12, Công an H.Hớn Quản (Bình Phước) cho biết đã bắt giữ Đỗ Thị Ngọc Hằng (36 tuổi, ngụ xã Phước An, H.Hớn Quản), đối tượng bị Công an TP.HCM truy nã về tội chứa mại dâm từ năm 2015.

Theo Công an H.Hớn Quản, ngày 5.12, trong quá trình rà soát, bổ sung thông tin, phục vụ quản lý dân cư, tổ công tác đã phát hiện hồ sơ của Đỗ Thị Ngọc Hằng có dấu hiệu nghi vấn nên thông báo cho Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, Công an H.Hớn Quản đã xác định Hằng là đối tượng truy nã của Công an TP.HCM nên đã bắt giữ. Cụ thể, năm 2012, Hằng bị TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) tuyên phạt 5 năm tù giam về tội chứa mại dâm, nhưng sau đó có đơn xin hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ.





Trong thời gian tạm hoãn thi hành án, Hằng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau mà không đến trình diện để thi hành án. Khi hết thời hạn tạm hoãn nên công an đã ra quyết định truy nã. Sau 7 năm trốn truy nã thì Hằng bị công an phát hiện, bắt giữ

Công an H.Hớn Quản đã tiến hành bàn giao Đỗ Thị Ngọc Hằng cho cơ quan ra quyết định truy nã để di lý về TP.HCM để tiếp tục xử lý theo quy định.