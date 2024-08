Bình Phước: Bị truy đuổi, nghi phạm vận chuyển ma túy dùng súng chống trả

Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Chơn Thành (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Oanh (29 tuổi, ở Phú Yên) để làm rõ vụ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 45 ngày 17.8, Đội CSGT – TT Công an TX.Chơn Thành đang tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường ĐT.751 thuộc KP.Hiếu Cảm, P.Hưng Long (TX.Chơn Thành) thì phát hiện taxi BS 50H-415.xx vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khống chế, bắt giữ nghi phạm (áo xanh) CTV

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện người ngồi hàng ghế sau xe taxi có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Lúc này, Oanh lấy trong ba lô của mình 1 khẩu súng rulo và 1 bóp cầm tay, rồi bỏ chạy.

2 cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT-TT Công an H.Chơn Thành đã đuổi theo. Cùng lúc này, trung tá Nguyễn Tấn Triệu, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TX.Chơn Thành và trung tá Nguyễn Tấn Vạn (Trạm trưởng Trạm CSGT Đồng Phú, Công an tỉnh Bình Phước) và anh Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ở TX.Chơn Thành) đi ngang thấy nên cùng CSGT và người dân truy đuổi nghi phạm.

Chạy được khoảng 800 m thì Oanh vào nhà một người dân bên đường để lẩn trốn, đồng thời hướng nòng súng về phía trung tá Vạn và trung tá Triệu, bóp cò, nhưng đạn bị lép. Trung tá Vạn và trung tá Triệu lập tức áp sát, khống chế Oanh, tước vũ khí.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng rulo, 1 viên đạn, 2 túi ni lông có chứa nhiều tinh thể rắn, màu trắng (nghi là ma túy đá), trọng lượng khoảng 100 gram cùng nhiều vật chứng liên quan.

Trần Ngọc Oanh cùng tang vật bị công an thu giữ CTV

Qua điều tra, Oanh khai nhận khuya 16.8, Oanh nhận vận chuyển ma túy cho một người tên Tuấn (chưa rõ nhân thân lai lịch) từ tỉnh Tây Ninh về H.Đắk Song (Đắk Nông) với tiền công 10 triệu đồng.

Sau khi nhận được 'hàng', Oanh gọi xe taxi chạy về Đắk Nông, khi qua TX.Chơn Thành, do tài xế chạy quá tốc độ nên bị lực lượng CSGT kiểm tra.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Tấn Vạn cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi và trung tá Triệu đều đang trong ngày nghỉ. Tình cờ đi qua và phát hiện vụ việc. Dù đã xác định đối tượng có cầm theo vũ khí, nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, chúng tôi không ngại nguy hiểm, sử dụng nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ nghi phạm".