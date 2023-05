Bình Phước: Chọn 2 địa bàn làm điểm về phòng, chống mua bán người

Ngày 24.5, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ) tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được trực tuyến từ Công an tỉnh Bình Phước đến 11 điểm cầu công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo, từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận, xử lý 6 tin báo tố giác tội phạm liên quan mua bán người trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 4 vụ, 21 bị can đã bị khởi tố điều tra. Cơ quan công an đã xác định có 7 nạn nhân bị mua bán (đều là nữ) với mục đích phục vụ nhu cầu giải trí cho các quán karaoke trên địa bàn.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước cũng đã phát hiện, ghi nhận nhiều vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm mua bán người. Trong đó có 23 trường hợp có dấu hiệu bị lừa gạt, dụ dỗ qua Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao'. Hiện đã xác minh, giải cứu được 7 nạn nhân.

BCĐ tỉnh Bình Phước đã chọn 2 địa phương là H.Đồng Phú và TX.Chơn Thành làm điểm về phòng, chống mua bán người. Thời gian thực hiện từ nay đến hết tháng 5.2024. Các hoạt động trọng tâm như tổ chức điều tra nắm tình hình tội phạm mua bán người; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người...