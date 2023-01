Bình Phước: Giết chết người tình rồi cướp tài sản, bị cáo xin nhận án tử hình

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà , Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ GTVT), để làm rõ tội 'nhận hối lộ'.