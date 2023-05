Bình Phước: Khởi tố bị can đánh công an khi đang kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 26.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phước Long (Bình Phước), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Hùng (61 tuổi, ngụ P.Sơn Giang, TX.Phước Long) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị can Võ Văn Hùng tại cơ quan công an H.G

Trước đó (ngày 18.5), tại P.Phước Bình, TX.Phước Long, bị can Võ Văn Hùng chạy xe máy, vi phạm nồng độ cồn, nên lực lượng CSGT Công an TX.Phước Long cho dừng xe kiểm tra. Vì quá say, bị can Hùng đã tấn công 2 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, nên bị khống chế.

Theo Công an TX.Phước Long, chỉ trong 2 tháng vừa qua, trên địa bàn ghi nhận 3 vụ chống người thi hành công vụ. Cả 3 vụ đều liên quan đến quá trình kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 bị can.