Bình Phước: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 3,7 tỉ đồng trên mạng

Ngày 24.12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa tổ chức triệt phá 2 nhóm người Trung Quốc liên quan đến các vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".

Theo điều tra, với thủ đoạn giả mạo các cơ quan điều tra, công an, viện kiểm sát, tòa án..., các đối tượng gọi điện và thông báo đến bị hại với nội dung họ có liên quan đến vụ án đang điều tra và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra, chứng minh mình vô tội.

Quá trình liên lạc với bị hại, các đối tượng sử dụng đầu số điện thoại nước ngoài, tài khoản Zalo, WhatsApp... yêu cầu bị hại mua điện thoại mới, cài đặt các ứng dụng phần mềm “bảo mật”, “Bộ Công an” và nhập thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng vào phần mềm, sau đó bọn chúng đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị hại.





Cụ thể, tại xã Minh Lập (H.Chơn Thành), 1 người dân đã bị các đối tượng lừa đảo số tiền hơn 4 tỉ đồng. Nhờ trình báo sớm, cơ quan công an đã kịp thời can thiệp, phong tỏa tài khoản ngân hàng và giữ lại được cho bị hại số tiền 3,7 tỉ đồng. Không chỉ tại Bình Phước, các đối tượng này còn hoạt động xuyên biên giới, khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khám xét nhiều địa điểm mà nhóm lừa đảo đang ở tại TP.HCM. Qua đó thu giữ 4 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 11 thẻ ngân hàng nước ngoài, 22 thẻ ngân hàng và thông tin tài khoản ngân hàng Việt Nam (tài khoản do các đối tượng mua lại), 18 sim điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Qua sự việc, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo người dân cần cảnh giác khi gặp thủ đoạn tương tự. Nếu cần hỗ trợ ngăn chặn các vụ lừa đảo trên mạng, người dân gọi đến số điện thoại: 0693.460.505 (đường dây nóng của Công an tỉnh Bình Phước) để được trợ giúp.