Bình Phước: Người đàn ông tử vong nghi do ngộ độc sau khi ăn cá lóc

Ngày 9.6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Bù Đăng). Nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc sau khi ăn cá lóc để lâu không bảo quản.

Trước đó ngày 6.6, ông Tuấn mua cá lóc về, tổ chức ăn nhậu với bạn. Sau cuộc nhậu, số cá lóc ăn không hết, ông Tuấn cất lại trong tủ thường (không bảo quản).

Đến chiều 7.6, ông Tuấn tiếp tục lấy số cá lóc còn lại hôm trước mang ra nướng lại để ăn. Sau khi ăn xong, ông này có biểu hiện nôn ói nhiều lần, sau đó đi cầu ra máu.





Thấy ông Tuấn bị ngộ độc nặng, đêm 7.6, người nhà đưa ông Tuấn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, đến trưa 8.6 thì ông này đã tử vong.

Hiện nguyên nhân người đàn ông tử vong nghi do ngộ độc sau khi ăn cá lóc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.