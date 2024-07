Bình Phước: Phát hiện đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 7 kg

Ngày 2.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình (31 tuổi), Đồng Văn Hậu (28 tuổi), Lê Thanh Sang (34 tuổi), Nguyễn Thị Lan (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) và Bùi Thị Ngọc Trung (31 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Cũng theo cơ quan công an, quá trình bắt quả tang, khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 7,615 kg ma túy các loại gồm Methamphetamine, MDMA, Ketamine…

Trước đó, chiều ngày 20.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Bình Dương... tiến hành kiểm tra hành chính một xe ô tô khách trên đường ĐT.741, đoạn qua KP.Bàu Ké, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú (Bình Phước), phát hiện Nguyễn Hữu Bình đang mang 2 bơm kim tiêm bên trong có chứa heroin, 1 bọc ni lông màu đen bên trong có chứa ma túy.

Công an kiểm tra xe khách (màu xanh), phát hiện nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy C.T.V

Khi bị phát hiện, Nguyễn Hữu Bình khai nhận số ma túy trên do Đồng Văn Hậu đưa đi giao cho khách tại Bình Dương.



Tiến hành kiểm tra nơi ở của Đồng Văn Hậu tại thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng (H.Phú Riềng, Bình Phước), công an phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy; đồng thời phát hiện Nguyễn Thị Lan có liên can đường dây này.

Công an khám xét nơi ở của Đồng Văn Hậu C.T.V

Tiếp tục khám xét khẩn cấp 2 nơi ở khác của Nguyễn Thị Lan tại H.Phú Riềng, công an phát hiện các bọc ni lông chứa ma túy.

Mở rộng điều tra, CQĐT bắt giữ Bùi Thị Ngọc Trung về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Lê Thanh Sang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.