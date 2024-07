Quảng Bình: Thu giữ cả nghìn viên ma túy trong chuyên án bí số 0624M

Ngày 1.7, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) cho hay đã chủ trì, phối hợp Công an xã Xuân Ninh, Công an xã An Ninh (H.Quảng Ninh) phá chuyên án 0624M và hiện vẫn mở rộng điều tra chuyên án.



Nguyễn Hữu Hậu THANH LỘC

Trước đó, qua hoạt động trinh sát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu thu thập được, vào lúc 11 giờ 30 ngày 25.6, lực lượng công an đã kiểm tra tại phòng ngủ của Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, ở xã Xuân Ninh).

Quá trình kiểm tra, phát hiện trong phòng ngủ của Hậu có 134 viên ma túy tổng hợp, 1 gói nhỏ heroin. Hậu khai nhận, toàn bộ số "hàng" này được mua về cất giấu, sử dụng.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Ninh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hậu và thu giữ thêm 1.193 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng và 12 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu xanh.

Lực lượng công an kiểm đếm số ma túy tang vật tại nhà Hậu THANH LỘC

Tổng số ma túy thu giữ được trong chuyên án 0624M là 1.327 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng, 12 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu xanh và một lượng heroin.

Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Ninh đã lập biên bản thu giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật có liên quan; đồng thời phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình để mở rộng điều tra, xử lý.