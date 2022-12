Bình Phước: Tạm giữ người dùng xe cuốc phá sập 2 căn nhà dân

Ngày 28.12, Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đang tạm giữ Phạm Ngọc Hải (24 tuổi, ngụ H.Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Trước đó, Hải dùng xe cuốc phá sập 2 căn nhà của người dân.

Như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 21 giờ 30 ngày 25.12, Phạm Ngọc Hải điều khiển xe cuốc BS 93LA - 2961 đến nhà anh Nguyễn Văn Thơ (33 tuổi, ở ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú) phá sập hoàn toàn căn nhà có diện tích gần 80 m2 của anh Thơ.

Không dừng lại, Hải tiếp tục lái xe cuốc đến nhà anh Nguyễn Văn Ngà (35 tuổi) cách nhà anh Thơ khoảng 500 m, tiếp tục phá toàn bộ căn nhà, gây hư hại nhiều tài sản và 1 ô tô 7 chỗ.

Sau khi phá sập 2 căn nhà, Hải để lại xe cuốc tại hiện trường nhà anh Ngà rồi bỏ đi. Vụ việc làm 2 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 1 ô tô 7 chỗ bị hư hại và nhiều tài sản bị phá hoại.





Một số trụ điện, dây điện xung quanh hiện trường cũng bị hư hại, gây mất điện một số khu vực. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có vợ anh Ngà ở nhà. Vợ anh Ngà kịp thời phát hiện sự việc, bỏ chạy ra ngoài nên không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thuận Phú phối hợp Công an H.Đồng Phú bắt giữ Hải để điều tra, làm rõ. Bước đầu, Hải khai nhận do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung liên quan đến xe máy cuốc với anh Ngà và anh Thơ. Trước khi gây án, Hải cũng có xảy ra cãi vã với 2 người trên mạng xã hội.

Vụ việc Hải dùng xe cuốc phá sập 2 căn nhà dân đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.