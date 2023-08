Bình Phước: Tập trung phòng chống nứt lún địa chất, sạt lở đường

Ngày 15.8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Bình Phước cho biết vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan, địa phương, công ty thủy điện tập trung phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do lún, nứt gãy địa chất, sạt lở đường, an toàn hồ đập trên địa bàn.

Theo đó, những ngày đầu tháng 8.2023, trên địa bàn Bình Phước xảy ra mưa liên tục với diện rộng, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ cây xanh tại TP.Đồng Xoài HOÀNG GIÁP

Cùng với đó, hiện tượng sạt lở, lún, nứt gãy địa chất có dấu hiệu xảy ra tại một số vị trí trên địa bàn. Cụ thể, tại H.Bù Đăng, đêm 30.7 và rạng sáng 31.7 đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tuyến đường Dốc Khỉ (đường ĐT.753B, thuộc địa phận thôn 2, xã Đăng Hà), với chiều dài khoảng 400 m, lượng đất khoảng 10.000 m3, vùi lấp hết lòng đường.

Tiếp đó, chiều 9.8, tại thôn 9, xã Thống Nhất (H.Bù Đăng), đường từ thôn 9 vào sóc Ông La bị sạt lở mương, sụt lún, gãy nứt đường bê tông. Sáng 10.8, khu vực đường vận hành nội bộ Thủy điện Thác Mơ mở rộng đã xảy ra hiện tượng nứt và có nguy cơ sạt lở cao.

Khu vực sạt lở trên đường Sao Bọng - Đăng Hà HOÀNG GIÁ

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN từ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, tình hình mưa lũ, sụt lún, sạt lở, sạt trượt đất, an toàn hồ đập, hồ thủy điện, ngập lụt tại các vùng trũng. Chủ động tổ chức kiểm tra rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố, tiếp nhận thông tin kịp thời về sạt lở, nứt, lún, mất an toàn hồ đập để điều chỉnh bổ sung, lên phương án chủ động tham mưu đề xuất, sử dụng lực lượng, phương tiện, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra.

Khu vực sạt lở trên đường ĐT.753B thuộc thôn 2, xã Đăng Hà (H.Bù Đăng) H.G

Sở GT-VT chủ động chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát tìm ra nguyên nhân gây ra sạt lở, nứt gãy địa chất tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

Sở Công thương chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát tìm ra nguyên nhân gây ra sạt lở, nứt gãy địa chất tại Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng, tham mưu UBND có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, vận hành an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình mưa lũ và quy trình vận hành.