Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Dự lễ có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Lại Xuân Môn; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Binh đoàn 16, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tặng bức trướng chúc mừng BĐBP tỉnh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: Bình Phước là tỉnh ở khu vực Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có 258,939 km đường biên giới, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Cách đây vừa tròn 50 năm, ngày 4.6.1975, lực lượng An ninh vũ trang tỉnh Bình Phước, nay là BĐBP tỉnh Bình Phước được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an ninh trong tỉnh và canh phòng, bảo vệ an toàn tuyến biên giới quốc gia địa bàn tỉnh.

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", BĐBP tỉnh đã khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện "ba bám, bốn cùng", kiên trì bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản lý, bảo vệ biên giới.

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban thường trựcTuyên giáo và Dân vận T.Ư đã cho rằng, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Bình Phước đã không ngừng trưởng thành, phát triển và lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Ông Lại Xuân Môn thay mặt Tuyên giáo và Dân vận T.Ư trao tặng 2 xe điện cho BĐBP tỉnh Bình Phước để phục vụ cho công tác đối ngoại ẢNH: HOÀNG GIÁP

BĐBP tỉnh Bình Phước không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Lực lượng này cũng triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như buôn lậu, ma túy, mua bán người, di cư trái phép…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: "Hình ảnh những chiến sĩ mang quân hàm xanh đồng hành cùng người dân xây dựng kinh tế - xã hội, dạy học, khám chữa bệnh, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai… ngày càng trở nên thân thiết, sâu đậm trong lòng nhân dân và đồng bào các dân tộc vùng biên".

Đại tá Hoàng Văn Thành, nguyên Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Phước tặng quà cho bà con nhân dân khu vực biên giới ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông đề nghị BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, sẵn sàng chiến đấu cao", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên; thực hiện phương châm "vừa hợp tác, vừa đấu tranh".

BĐBP tỉnh cần kiên quyết, kiên trì, khéo léo và linh hoạt trong xử lý các vấn đề chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm môi trường hòa bình, giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.