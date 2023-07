Bình Phước: Xử phạt công ty dệt vải vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 15.7, UBND tỉnh Bình Phước cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH All Seven có địa chỉ tại khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản, Bình Phước).

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Bình Phước HOÀNG GIÁP

Theo quyết định, Công ty TNHH All Seven đã có hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với dự án nhà máy dệt vải thô công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm; nhuộm vải và in trên vải công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm tại địa chỉ công ty.

UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi trên theo Nghị định số 45 của Chính phủ ngày 7.7.2022.

UBND tỉnh Bình Phước đề nghị đại diện Công ty TNHH All Seven chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.