Binh sĩ Mỹ bị cáo buộc chuyển thông tin xe tăng M1A2 Abrams cho Nga

Binh sĩ Mỹ nói trên, Taylor Adam Lee (22 tuổi), đã bị bắt hôm 6.8 với cáo buộc cố gắng truyền thông tin quốc phòng cho đối thủ nước ngoài và cố gắng cung cấp dữ liệu kỹ thuật được kiểm soát cho bên ngoài mà không có giấy phép, theo kênh Fox News.

Xe tăng M1A2 Abrams được trưng bày tại Washington D.C (Mỹ) vào ngày 14.6 Ảnh: AFP

"Vụ bắt giữ này là một lời nhắc nhở đáng báo động về mối đe dọa nghiêm trọng mà Lục quân Mỹ đang phải đối mặt", chuẩn tướng Sean F. Stinchon, Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Phản gián lục quân, nhấn mạnh.

Các công tố viên liên bang cáo buộc Lee đã cố gắng chuyển giao thông tin cho một người mà binh sĩ này tin là sĩ quan tình báo Nga để đổi lấy quốc tịch Nga.

Lee đã đóng quân tại căn cứ Fort Bliss ở hạt El Paso thuộc bang Texas (Mỹ), nơi binh sĩ này có quyền tiếp cận thông tin an ninh tối mật (TS) và thông tin nhạy cảm (SCI), theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Vào tháng 6, Lee bị tình nghi đã chuyển thông tin liên quan đến xe tăng M1A2 Abrams qua mạng và đề nghị hỗ trợ Nga, nói: "Mỹ không hài lòng với việc tôi cố gắng phơi bày điểm yếu của họ". Lee còn bị tình nghi đã nói: "Lúc này, tôi sẵn sàng hỗ trợ Liên bang Nga nếu tôi có mặt ở đó".

Trong một cuộc gặp hồi tháng 7 giữa Lee và một người mà anh ta tin là đại diện của chính phủ Nga, Lee bị cáo buộc đã chuyển một thẻ SD, trong đó có chứa các tài liệu và thông tin về xe tăng Abrams, theo các công tố viên. Họ khẳng định một số tài liệu chứa dữ liệu kỹ thuật mà Lee không được phép cung cấp.

Trong cuộc gặp trên, Lee bị cáo buộc đã nói rằng thông tin trong thẻ SD là nhạy cảm và có khả năng là thông tin mật. Lee cũng đã thảo luận về việc mua và cung cấp một phần cứng cụ thể bên trong xe tăng M1A2 Abrams cho chính phủ Nga, theo Fox News dẫn lời các nhà chức trách.

Ukraine đã mất gần hết xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ?

Vào ngày 31.7, Lee đã giao những gì được cho là phần cứng nói trên đến một kho lưu trữ ở El Paso. Sau đó, Lee đã gửi tin nhắn cho người mà anh ta tin là đại diện của chính phủ Nga với nội dung: "Nhiệm vụ đã hoàn thành".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với vụ binh sĩ Lee bị bắt với cáo buộc như trên.