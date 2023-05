Bình Thuận ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

Theo quyết định điều chỉnh hệ số K năm 2023 do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành (ngày 19.5.2023), các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh để xác định giá đất cụ thể thu tiền sử dụng đất của thửa đất, hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá do UBND tỉnh quy định) dưới 20 tỉ đồng, quy định tại điểm C, khoản 3, điều 3, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.



Quyết định này dùng để xác định đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm và xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Đường Lê Duẩn TP.Phan Thiết có hệ số K năm 2023 là 2.0 H.LINH

Đồng thời, dùng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 20 tỉ đồng, trừ trường hợp thửa đất đấu giá thuộc đô thị.

Quyết định cũng làm căn cứ để xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại điều 7, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hệ số K tại khu dân cư phố biển Phan Thiết có giá đất cao nhất tại Bình Thuận

Hệ số K được ban hành trong quyết định này được áp dụng với giá đất tại Quyết định số 37 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 20.12.2019 có hiệu lực đến 31.12.2024.



Như vậy, theo hệ số K vừa được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành (có hiệu lực áp dụng từ ngày 30.5.2023) thì hệ số K tại khu dân cư phố biển Phan Thiết (do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư) có giá đất cao nhất tại Bình Thuận.

Các tuyến đường rộng 18 m tại khu đô thị này có hệ số K = 2.64, các tuyến đường còn lại hệ số từ 2.0 - 2.43.

Hệ số K tại khu đô thị biển Phan Thiết được áp dụng từ ngày 30.5 trở đi là 2.64 (đường 18 m) cao nhất toàn tỉnh H.LINH

Tại Quyết định số 37 của UBND tỉnh Bình Thuận, đất tại các con đường ở khu dân cư phố biển Phan Thiết có giá chỉ từ 12,5 triệu đồng/m2 đến 17,5 triệu đồng/m2.

Các con đường khác của TP.Phan Thiết có hệ số K cao như đường Nguyễn Tương (2.25), đường Trần Thủ Độ (2.46), khu dân cư Bắc Xuân An (2.19), khu dân cư Văn Thánh (2.36), các con đường nội ô của TP.Phan Thiết có hệ số K ổn định, ít thay đổi so với năm 2022, chỉ từ 2.0 - 2.11.

Việc UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định hệ số K sẽ là cơ sở để các cơ quan chuyên môn áp dụng tính tiền sử dụng đất trên địa bàn sau ngày 30.5 trở đi.