Bình Thuận: Bắt Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Hàm Tân

Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Hàm Tân Nguyễn Ngọc Châu (49 tuổi, ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nguyễn Ngọc Châu bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm xảy ra thời kỳ làm Phó chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ (2020-2023).



Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Viết Quý (42 tuổi, ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân). Bị can Trần Viết Quý là công chức địa chính xã Sơn Mỹ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã được Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Liên quan đến vụ án này, công an khám xét nhà riêng của bị can Nguyễn Văn Trung ở H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hôm 17.5 N.LONG

Lúc 8 giờ 30 hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an H.Hàm Tân, đưa các bị can từ trụ sở công an đến khám xét nơi ở, nơi làm việc theo thủ tục tố tụng.

Cơ quan điều tra xác định, với vai trò là Phó chủ tịch UBND xã và cán bộ công chức địa chính xã Sơn Mỹ, Nguyễn Ngọc Châu và Trần Viết Quý đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giúp sức cho Nguyễn Hữu Chính và các đồng phạm, khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng rất lớn, trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự và tạo dư luận bức xúc tại địa phương.

Đây là diễn biến mới nhất của vụ án "vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản" do Nguyễn Hữu Chính cầm đầu, xảy ra tại xã Sơn Mỹ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính và 4 bị can khác (đều ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân) để điều tra về tội danh trên.