Bình Thuận: Đẩy nhanh tiến độ chuỗi dự án khí - điện Sơn Mỹ

Theo báo cáo do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng trình bày tại kỳ họp, tốc độ tăng trưởng GRDP của Bình Thuận 6 tháng đầu năm đạt 7,1%, so với cùng kỳ năm 2023; xếp thứ 21/63 tỉnh thành cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đặc biệt hoạt động kinh tế du lịch của tỉnh phát triển năng động khi đón hơn 4,5 triệu lượt du khách. Trong đó khách quốc tế tăng 91% so với cùng kỳ. Bình Thuận có thêm 5 dự án được đưa vào khai thác kinh doanh với tổng nguồn vốn 1.260 tỉ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc kỳ họp QUẾ HÀ

Cũng theo UBND tỉnh Bình Thuận, 6 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ. Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đạt thấp (chỉ đạt 4,5% và giảm tới 72% so với cùng kỳ). Giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt thấp. Nhiều dự án sử dụng ngân sách nhà nước vướng khâu đền bù giải tỏa, vướng do không tính được giá đất.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất công, đất dự án, xây dựng trái phép… có lúc diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính chưa quyết liệt; một bộ phận công chức, có cả cán bộ lãnh đạo còn có biểu hiện sợ sai, né tránh trách nhiệm và lan từ một số lĩnh vực nhạy cảm sang các lĩnh vực khác.

Nhiệm vụ 6 tháng còn lại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng cho biết để phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt từ 8 - 8,5% là một thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Khách du lịch đến Bình Thuận 6 tháng đầu năm tăng cao QUẾ HÀ

Thời gian tới, UBND tỉnh tập trung vào 3 trụ cột là công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Chú trọng đẩy nhanh khâu đền bù, thu hồi đất các dự án, nhất là các cụm công nghiệp. Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trong chuỗi dự án khí - điện Sơn Mỹ; bao gồm dự án kho cảng Sơn Mỹ, dự án khí - điện LNG Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và triển khai tốt Quy hoạch điện 8. Quan tâm đặc biệt đến các dự án công trình trọng điểm, tạo ra đột phá từ các dự án như sân bay Phan Thiết, đường ĐT 719, công viên sinh thái Hùng Vương, hồ thủy lợi Ka Pét...

Ngày 18.7, kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh Bình Thuận tiến hành chất vấn trực tiếp giám đốc các sở, ngành về phát triển kinh tế xã hội.