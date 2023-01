Bình Thuận: Đình chỉ 7 quán karaoke ở TP.Phan Thiết do vi phạm phòng cháy chữa cháy

Ngày 13.1, tin từ Công an Bình Thuận cho biết Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh Bình Thuận vừa gửi thông báo đến Công an TP.Phan Thiết và một số cơ quan chức năng về việc đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 7 quán karaoke thuộc TP.Phan Thiết do chưa khắc phục được các lỗi sau kiểm tra.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra thực tế và phát hiện các quán karaoke này có nhiều lỗi vi phạm. Do đó, Phòng cảnh sát PCCC - CNCH đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động và yêu cầu các cơ sở phải tập trung khắc phục, sửa sai.

Tuy nhiên, qua kết quả tái kiểm tra khi hết thời hạn tạm đình chỉ, các tồn tại, vi phạm của các cơ sở kinh doanh karaoke trên vẫn chưa được khắc phục, có nguy cơ gây mất an toàn về PCCC - CNCH nên Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành các quyết định đình chỉ hoạt động đối với 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP.Phan Thiết.

Theo danh sách các cơ sở karaoke bị đình chỉ, việc đình chỉ toàn bộ cơ sở áp dụng đối với 6 quán karaoke gồm: Karaoke Light, Karaoke Nice, Karaoke Overture, Lưu Băng, Thế giới Âm nhạc, Năm Sao Plus. Riêng nhà hàng, karaoke Thái Bình Dương có khu vực bị đình chỉ là tầng 7 và 11 phòng karaoke tại các tầng (tất cả đều thuộc địa bàn TP.Phan Thiết).





Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, từ ngày 15.10 - 15.12.2022, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai 9.965 lượt kiểm tra các cơ sở karaoke thuộc diện quản lý về PCCC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 234 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 589 triệu đồng, thu hồi 28 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Trong đợt thực hiện tổng rà soát, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành 279 lượt kiểm tra đối với 149 cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường. Qua đó đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt 35 trường hợp vi phạm về PCCC với tổng số tiền 135 triệu đồng.