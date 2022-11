Cơ quan CSĐT trả lời UBND TP.Phan Thiết về đề nghị 'dỡ lệnh cấm' 132 thửa đất

Liên quan đến việc phong tỏa 132 thửa đất trong vụ án sai phạm đất đai, xảy ra tại UBND TP.Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có công văn trả lời UBND TP.Phan Thiết sau khi nhận được đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch các thửa đất.

Theo đó, công văn do đại tá Đinh Kim Lập, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ký, cho hay: qua nghiên cứu đề nghị của UBND TP.Phan Thiết, Cơ quan CSĐT nhận thấy quá trình điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP.Phan Thiết, xác định 132 thửa đất được chuyển mục đích sử dụng trái pháp luật là vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án.

Việc tạm dừng giao dịch các thửa đất này là để đảm bảo về mặt chứng cứ, tránh việc chuyển nhượng, xây dựng trái phép làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố.

Đồng thời là để khắc phục hậu quả, ngăn chặn các giao dịch phát sinh trên các quyết định trái pháp luật trước đó; khắc phục nguyên nhân và điều kiện phạm tội, theo quy định tại điều 6 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho rằng, vụ án trên đã được đưa ra xét xử. Do đó, căn cứ theo khoản 1, điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền xử lý vật chứng thì “Việc xử lý vật chứng… do hội đồng xét xử quyết định, nếu vụ án đã đưa ra xét xử”.





Tại bản án hình sự sơ thẩm số 17/2000/HS-ST ngày 21.8.2020 của TAND tỉnh Bình Thuận, hội đồng xét xử đã kiến nghị UBND TP.Phan Thiết xem xét, xử lý các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trái quy định pháp luật về đất đai theo quy định pháp luật. Như vậy, thẩm quyền xem xét, xử lý các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với 132 thửa đất trong vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại TP.Phan Thiết là thẩm quyền của UBND TP.Phan Thiết, như tòa đã tuyên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận trao đổi lại để UBND TP.Phan Thiết biết, thực hiện.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận và Thường trực Thành ủy Phan Thiết, UBND TP.Phan Thiết đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đề nghị "dỡ lệnh cấm giao dịch 132 thửa đất" trong vụ án nêu trên, để người dân được giao dịch quyền sử dụng đất trên các thửa đất đã nhận chuyển nhượng. Theo UBND TP.Phan Thiết, việc tạm dừng giao dịch quyền sử dụng đất, ngừng cấp phép xây dựng, sang nhượng các thửa đất trong vụ án trên từ năm 2019 đến nay đã phát sinh khiếu nại do ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân.