Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty DreamLand

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, tháng 10.2019, Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, TP.Phan Thiết) giới thiệu với anh Th. (ở H.Phú Quý, Bình Thuận) 2 lô đất của "dự án" Phú Gia An (H.Hàm Thuận Bắc) thuộc sở hữu Công ty DreamLand, do Tùng làm tổng giám đốc.

Sau đó, Tùng ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh Th. 2 lô đất với giá 776 triệu đồng. Anh Th. trả trước cho Tùng 442 triệu đồng, Tùng cam kết tháng 10.2019 giao sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhưng đến năm 2020 Tùng vẫn chưa có sổ đỏ và chưa bàn giao đất cho người mua.

Để tiếp tục tạo lòng tin cho người mua, Tùng còn "nổ" hồ sơ đang nộp cho cơ quan chức năng để chuyển mục đích sử dụng đất và cam kết trong vòng 3 tháng sẽ giao giấy chứng nhận QSDĐ cho từng thửa đất.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt giam Phạm Thanh Tùng vào chiều 25.10 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Với nhiều thủ đoạn và quanh co không giao được đất, cũng không trả lại tiền cho người mua, anh Th. đã tố cáo với Công an TP.Phan Thiết.

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết xác định, 2 thửa đất mà Tùng hợp đồng bán cho anh Th. không thuộc sở hữu của mình, không có dự án nào có tên Phú Gia An như Tùng giới thiệu với khách hàng. Đây là dự án "ma", do Tùng tự vẽ ra để lừa dối người mua, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ những chứng cứ và tài liệu thu thập được, ngày 25.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".