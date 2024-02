Bình Thuận: Mạo danh hình ảnh resort, lừa đảo hàng trăm triệu đồng của khách du lịch

Ngày 29.2, anh Đỗ Quốc Phong (ngụ P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết đã có đơn trình báo việc bị lừa đảo tiền khi đặt phòng khách sạn qua mạng, gửi đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Bình Thuận) đề nghị điều tra, xử lý.

Đến resort mới biết bị lừa đảo

Theo đơn, ngày 6.2 anh Phong đặt phòng khách sạn thông qua một địa chỉ trên mạng xã hội có tên "The Clay resort Mui Ne" và chuyển 12 triệu đồng (mua phòng online) theo tài khoản ngân hàng mà trang này đăng.

Khi cả gia đình anh Phong từ TP.HCM đến The Clay resort Mui Ne (số 10, Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP.Phan Thiết) thì mới biết bị lừa đảo vì nhân viên của resort này cho biết, không hề có khách hàng nào mua phòng có tên như anh Phong nói. Chủ resort này cho biết, không chỉ có mình anh Phong, mà khu nghỉ này đã phát hiện nhiều khách hàng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Hình ảnh của The Clay resort Mui Ne bị trang giả mạo lấy để lừa đảo khách đặt phòng Q.H

Nhân viên của The Clay resort Mui Ne cho biết, một trang giả mạo trên mạng xã hội đã lấy hình ảnh thật của reosrt này để tạo ra trang giả để "bẫy" khách mua phòng.

Trang này có số điện thoại nóng (giả) nhưng có tài khoản ngân hàng thật. Khi khách hàng book phòng online, chuyển tiền vào tài khoản đó vẫn không hề biết mình bị lừa. Chỉ khi đến resort nhận phòng mới biết bị lừa.

Theo anh Phong, điều mấu chốt là tài khoản ngân hàng của trang giả mạo này cũng mang tên The Clay resort Mui Ne. "Chính từ tài khoản có tên giống y như tên resort nên tôi mới chuyển tiền, không ngờ vẫn bị giả mạo", anh Phong kể lại.

Đơn của khách đặt phòng bị lừa với trang giả mạo The Clay resort Mui Ne Q.H

Tương tự, anh Nguyễn Hữu Đức (chủ một doanh nghiệp ở TP.HCM) cũng bị lừa mất 22,5 triệu đồng (đặt tới 5 phòng nghỉ) khi đặt phòng từ trang giả mạo này.

"Cái quan trọng là tài khoản để trên trang giả mạo được mở miễn phí, ngân hàng không xác minh doanh nghiệp mở tài khoản, cũng không cần người đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản. Nên bây giờ không biết chủ tài khoản giả mạo kia là ai", anh Đức nói với PV Thanh Niên và cung cấp thêm anh đã làm việc với ngân hàng có tài khoản trên trang giả mạo và ngân hàng đã thừa nhận sự việc trên.

Hàng chục nạn nhân bị lừa số tiền hàng trăm triệu đồng!

PV Thanh Niên đã liên hệ với anh Lê Văn Lợi, Giám đốc điều hành The Clay resort Mui Ne để nắm thông tin. Bất ngờ, anh Lợi đã cung cấp một danh sách với hàng chục nạn nhân bị lừa đảo trên trang giả mạo hình ảnh của The Clay resort Mui Ne.

Danh sách khách hàng bị lừa từ trang giả mạo do Giám đốc điều hành The Clay resort Mui Ne Lê Văn Lợi cung cấp

Theo danh sách có 86 người (có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng) bị trang giả mạo này lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng trên 309 triệu đồng.

"Chúng tôi rất bức xúc khi bị lấy hình ảnh của mình gắn vào trang giả mạo để lừa đảo khách hàng. Chúng tôi cũng là nạn nhân, doanh nghiệp chúng tôi đã làm việc với cơ quan An ninh mạng của Công an tỉnh Bình Thuận và cung cấp danh sách cho công an để điều tra", anh Lợi cho biết.

Một lãnh đạo PA05 Công an Bình Thuận xác nhận đã xảy ra vụ việc trên và cơ quan an ninh mạng đã nắm bắt và đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ.

Cũng theo lãnh đạo này, những vụ lừa đảo tương tự hiện đang phổ biến trên các trang mạng xã hội, đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng này ở Bình Thuận. Tuy nhiên, lãnh đạo này khẳng định, việc điều tra tội phạm trên không gian mạng rất cam go, phức tạp vì tội phạm sử dụng công nghệ cao rất tinh vi.

Hình ảnh từ The Clay resort Mui Ne bị lấy để làm trang giả mạo, lừa đảo khách đặt phòng Q.H

Hưởng ứng chiến dịch phòng, chống tội phạm trên không gian mạng Ngày 2.2, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký thư ngỏ kêu gọi cộng đồng và người dân hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền, phòng chống, đấu tranh với các hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Thư ngỏ của lãnh đạo Công an Bình Thuận cho biết, thời gian qua hoạt động tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở địa bàn Bình Thuận diễn biến phức tạp, gây thiệt hại hàng tỉ đồng của người dân. Dự báo thời gian tới loại hình tội phạm này tiếp tục gia tăng, với các hình thức lừa đảo tinh vi, khó kiểm soát. Với quyết tâm đẩy lùi loại tội phạm này, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị tất cả cán bộ, chiến sĩ, người dân hưởng ứng chiến dịch phòng chống, đấu tranh đối với các loại tội phạm trên không gian mạng; nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, khi phát hiện cần tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng công an gần nhất để xử lý kịp thời. Đường dây nóng tố giác tội phạm không gian mạng của công an tỉnh Bình Thuận, người dân hãy gọi về: 069.3428.420.