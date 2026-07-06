Bình Tinh cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Bảo Bảo và Minh Hòa

Sau thời gian điều trị, nghệ sĩ Bảo Bảo của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã được xuất viện. Thông tin này được nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ trên trang cá nhân có khoảng 327.000 lượt theo dõi, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu mến sân khấu cải lương.

Trong bài đăng, Bình Tinh cho biết cô vừa tranh thủ bay vào đón Bảo Bảo xuất viện. Nữ nghệ sĩ tiết lộ có thời điểm cô vô cùng hoảng sợ khi bệnh tình của đồng nghiệp diễn biến nguy hiểm. "Bây giờ mới nói... sợ lắm vì bệnh Bảo rất nguy hiểm, tưởng là mất Bảo luôn rồi...", cô chia sẻ.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe của Bảo Bảo đã có nhiều chuyển biến khả quan và đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui của gia đình, đồng nghiệp cùng khán giả yêu mến.

Nghệ sĩ Bảo Bảo là gương mặt quen thuộc của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long Ảnh: Bình Tinh cung cấp

Trao đổi với Thanh Niên, Bình Tinh cho biết chị không thể tiết lộ cụ thể bệnh tình của Bảo Bảo vì tôn trọng mong muốn của đồng nghiệp. "Bảo Bảo không cho phép chia sẻ. Nói chung là Bảo đã bình an và khỏe mạnh sau một cơn bạo bệnh", nữ nghệ sĩ nói.

Theo Bình Tinh, dù đã xuất viện, Bảo Bảo vẫn cần thêm thời gian để hồi phục trước khi trở lại sân khấu. "Bảo cần thời gian nghỉ ngơi. Một thời gian ngắn nữa rồi mới đi hát và hoạt động lại", cô chia sẻ.

Bảo Bảo là gương mặt quen thuộc của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Ngoài biểu diễn cải lương, anh còn tham gia nhiều vở kịch tại sân khấu Trương Hùng Minh, góp mặt trong các bộ phim truyền hình và chương trình giải trí. Dù còn trẻ, Bảo Bảo được đánh giá cao nhờ lối diễn linh hoạt, đặc biệt ở những vai diễn hài hước, cá tính.

Nghệ sĩ Minh Hòa vẫn tiếp tục điều trị

Bên cạnh tin vui của Bảo Bảo, Bình Tinh cũng liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Minh Hòa, người bị xuất huyết não do đột quỵ và đang điều trị tại bệnh viện. Tối 3.7, nữ nghệ sĩ từng khiến nhiều khán giả lo lắng khi cho biết đồng nghiệp bất ngờ gặp biến chứng.

"Hôm nay anh Minh Hòa lại biến chứng, thêm sốt cao và suy hô hấp... lại trở xuống phòng đặc biệt nữa rồi", cô viết trên trang cá nhân.

Đến nay, sức khỏe của Minh Hòa đã có tín hiệu tích cực. Chia sẻ với Thanh Niên, Bình Tinh cho biết: "Hôm nay anh ổn rồi, anh đỡ rồi". Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực và được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Là trưởng đoàn Huỳnh Long, Bình Tinh luôn tất bật chăm lo cho các thành viên, đặc biệt là những nghệ sĩ lớn tuổi đã gắn bó với đoàn qua nhiều thế hệ. Theo nữ nghệ sĩ, phần lớn họ tuổi đã cao, sức khỏe không còn ổn định nhưng vẫn miệt mài theo nghề vì tình yêu sân khấu và mưu sinh.

Việc liên tiếp đón nhận tín hiệu tích cực từ Bảo Bảo và Minh Hòa giúp Bình Tinh phần nào nhẹ nhõm sau những ngày liên tục túc trực bệnh viện xen kẽ lịch biểu diễn. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi các đồng nghiệp dần vượt qua giai đoạn khó khăn: "Nhẹ lòng quá... Ai xuất viện về người nào là Bình Tinh mừng vô cùng". Đồng thời, cô cũng cầu mong mọi người sớm bình phục để trở lại với sân khấu và khán giả.



