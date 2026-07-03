Diễn biến mới về sức khỏe nghệ sĩ Minh Hòa sau 3 ngày nhập viện

Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi lo lắng. Tối 30.6, nam nghệ sĩ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị tích cực sau khi bị xuất huyết não do đột quỵ. Trước hoàn cảnh khó khăn của đàn anh, nghệ sĩ Bình Tinh cùng nghệ sĩ Hữu Quốc đã đứng ra kêu gọi quyên góp nhằm hỗ trợ chi phí điều trị, nhận được sự chung tay của đông đảo nghệ sĩ và khán giả.

Cách đây hai ngày, khi trao đổi với Thanh Niên, Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Minh Hòa đã có dấu hiệu hồi phục ban đầu khi có thể nhận biết những người xung quanh. Tuy nhiên, thời điểm đó ông vẫn nói ngọng, sức khỏe còn yếu và phải tiếp tục được theo dõi sát sao.

Đến ngày 3.7, chia sẻ với Thanh Niên, Bình Tinh cho biết sức khỏe của nghệ sĩ Minh Hòa đang tiến triển tích cực. Nữ nghệ sĩ nói sau hai ngày điều trị, đàn anh đã giao tiếp rõ ràng hơn và được đưa ra khỏi phòng nguy hiểm.

"Anh Minh Hòa đã ổn hơn, nói chuyện rõ hơn và mọi thứ dần tốt lên. Hôm nay, anh cũng đã được đưa ra khỏi phòng nguy hiểm", cô nói.

Nghệ sĩ Minh Hòa đang tiếp tục được theo dõi Ảnh: Bình Tinh cung cấp

Dù sức khỏe nghệ sĩ Minh Hòa có nhiều tín hiệu tích cực, Bình Tinh cho biết các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra đánh giá về quá trình hồi phục lâu dài. Hiện nam nghệ sĩ vẫn được điều trị và theo dõi sát sao do nguy cơ biến chứng sau đột quỵ vẫn còn.

"Nói chung anh Minh Hòa tiến triển rất tốt. Nhưng hiện mọi người vẫn tiếp tục điều trị và theo dõi. Mỗi ngày anh hồi phục thêm một chút là một tín hiệu đáng mừng, còn về sau sẽ như thế nào thì chưa thể nói trước. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước", cô chia sẻ.

Gia đình nghệ sĩ Minh Hòa xúc động trước sự hỗ trợ của khán giả

Liên quan đến chi phí điều trị, Bình Tinh cho biết sau khi nhận được sự chung tay của đồng nghiệp và khán giả, cô cùng nghệ sĩ Hữu Quốc đã quyết định dừng kêu gọi quyên góp. Theo nữ nghệ sĩ, số tiền tiếp nhận sẽ được ưu tiên dành cho quá trình điều trị của Minh Hòa, đồng thời cô vẫn sẽ đồng hành, hỗ trợ đàn anh trong khả năng của mình.

"Tôi đã trao đổi với anh Hữu Quốc và thống nhất tạm dừng kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp. Trước mắt sẽ sử dụng số tiền đã nhận để lo chi phí điều trị cho anh Minh Hòa. Nếu sau này có phát sinh thì sẽ tính tiếp, chứ không muốn làm phiền mọi người nữa", Bình Tinh bày tỏ.

Nghệ sĩ Minh Hòa là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến Ảnh: Cắt từ chương trình giác quan thứ 6

Trước sự quan tâm của công chúng, Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Minh Hòa và gia đình rất xúc động trước tình cảm của đồng nghiệp, khán giả. Tuy nhiên, cô mong việc hỗ trợ dừng ở mức cần thiết để nam nghệ sĩ yên tâm điều trị, không phải chịu thêm áp lực.

Khi được hỏi về khả năng hồi phục và sinh hoạt của nghệ sĩ Minh Hòa sau biến cố sức khỏe, Bình Tinh cho biết ngay cả các bác sĩ cũng chưa thể đưa ra dự đoán.

"Bây giờ chưa thể nói trước điều gì. Nguy cơ đột quỵ tái diễn hay khả năng hồi phục còn phụ thuộc vào diễn biến sức khỏe của anh. Tuy nhiên, việc mỗi ngày anh đều có thêm một chút tiến triển đã là tín hiệu rất đáng mừng", cô nói.

Thay mặt gia đình nghệ sĩ Minh Hòa, Bình Tinh và nghệ sĩ Hữu Quốc cũng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, khán giả và các mạnh thường quân đã kịp thời chung tay hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn.

"Anh Hữu Quốc và Bình Tinh xin cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp, quý khán giả gần xa đã thương anh Minh Hòa và hỗ trợ kịp thời để anh yên tâm về phần viện phí điều trị. Song song đó, Bình Tinh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Thay mặt anh Minh Hòa và gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Khi sức khỏe ổn định hơn, anh sẽ trực tiếp gửi lời cảm ơn đến mọi người", nữ nghệ sĩ bày tỏ.