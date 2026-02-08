Gia tộc Huỳnh Long có hậu duệ đời thứ 4

Bella nay được 10 tuổi, vừa xuất hiện trong vở kịch Con gái chị Hằng của sân khấu Trương Hùng Minh (TP.HCM). Bé đóng vai Trinh, con gái của cô Hằng, lúc nhỏ, ở với mẹ trong căn nhà nghèo khó nhưng đầy hạnh phúc. Trinh còn có một ông cậu vui tính, do NSƯT Minh Nhí thủ vai, hai ông cháu tung hứng với nhau nhiều lớp diễn dễ thương (ảnh). Trinh lại còn có chú Đại, người yêu của mẹ, luôn chăm sóc Trinh như con ruột. Bella được đạo diễn Ngọc Duyên chọn quả là "đúng người đúng việc". Cô bé diễn rất tự nhiên, dạn dĩ, tiếng nói sân khấu thì rõ ràng, khán giả vỗ tay cho bé rất nhiều.

ẢNH: H.K

Thật ra, mùa hè vừa rồi Bella cũng đã lên sân khấu Trương Hùng Minh trong vở Công chúa Mũi To và Vương quốc Meo Meo. Vai công chúa Mũi To ban đầu do Bình Tinh đóng, nhưng sau vài suất thì Bình Tinh bận nên Bella vào thay vai cho mẹ, và không ngờ bé diễn rất tốt, thế là diễn luôn. Mà nếu kể trước đó nữa, thì mới 5 tuổi Bella đã vào vai thái tử trong vở Xử án Phi Giao. Hóa ra cô bé có truyền thống của gia tộc, bước lên sàn diễn từ rất sớm.

Bình Tinh cho biết, ngoài giờ học phổ thông, Bella học thêm múa, nhảy hiện đại, còn ở nhà thì mẹ tranh thủ dạy vũ đạo, hát cổ nhạc, lên sân khấu thì các cô chú dạy trực tiếp những kỹ thuật biểu diễn. Bella rất mê nghề, không cần ép cũng tự động đòi học. Gia tộc Huỳnh Long chắc chắn có thế hệ thứ 4 đầy triển vọng.