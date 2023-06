BìnhThuận: Bắt tạm giam Phạm Thị Thu Hương để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản

Sáng nay 30.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bằng quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Thu Hương (45 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP.Phan Thiết; biệt danh Hương "3 láo"), để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Phạm Thị Thu Hương bị cơ quan CSĐT khởi tố trong vụ án cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại P.Phú Trinh (TP.Phan Thiết) vào ngày 25.10.2021.

Trước đó, ngày 26.8.2022, TAND TP.Phan Thiết tuyên phạt Phạm Thị Thu Hương 4 năm tù cùng 2 đồng phạm là Huỳnh Văn Dưỡng 3 năm 6 tháng tù và Phạm Thị Bích Xuân 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đọc lệnh bắt giam Phạm Thị Thu Hương H.L

Điều tra lại theo hướng còn có thêm đồng phạm

Sáng 30.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đưa Phạm Thị Thu Hương đến trụ sở Công an P.Phú Tài và ra lệnh bắt tạm giam (trước đó do đang nuôi con nhỏ nên Hương được tại ngoại) để điều tra theo hướng còn có thêm đồng phạm trong vụ án này.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn trong việc vay tiền và trả nợ nên tối 25.10.2020, Phạm Thị Thu Hương dẫn theo Huỳnh Văn Dưỡng, Phạm Thị Bích Xuân và 4 người khác đến nhà chị Nguyễn Thị Minh Mỹ (42 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết) để đòi tiền.

Phạm Thị Thu Hương ký vào biên bản và lệnh bắt giam của cơ quan CSĐT C.T.V

Do chị Mỹ không có ở nhà, nên cả nhóm đã gây ồn ào và ra về sau khi công an đến giải tán. Trên đường về, thấy chị Trịnh Thị Mỹ Huyền (em dâu chị Mỹ; đang mang thai khoảng 5 tháng) đang đứng gần xe máy, Hương đến hỏi "Mỹ đang ở đâu?", chị Huyền trả lời "Không biết".

Sau đó, Hương lớn tiếng chửi bới và cho rằng chiếc xe máy SH Mode mà chị Huyền đang đi là của chị Mỹ.

TAND tỉnh Bình Thuận đã hủy án sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản, để điều tra bổ sung vì có dấu hiệu bỏ sót đồng phạm H.L

Dù chị Huyền giải thích rõ, đây là xe của mình, không liên quan gì đến chị Mỹ, nhưng Hương vẫn nói tiếp: "Lấy xe con bầu này về cho tao, xe này con Mỹ nó hay chạy đến nhà tao". Nghe "lệnh" của Hương, Phạm Thị Bích Xuân liền ngồi lên chiếc xe của chị Huyền. Còn Dưỡng điều khiển xe máy khác, rồi đạp vào gác chân của chiếc xe chị Huyền để đẩy về nhà Hương.

Lúc này chị Huyền đang mang thai 5 tháng, sợ bị đánh nên không dám ngăn cản hành vi của Hương và đồng bọn, đành chấp nhận để nhóm của Hương lấy chiếc xe máy của mình.

Sau khi bị tuyên 4 năm tù, Phạm Thị Thu Hương ra cổng TAND TP.Phan Thiết chửi bới gây mất trật tự

Đáng chú ý, trong vụ án này có bị cáo Huỳnh Văn Dưỡng đã mang 6 bản án (kể từ năm 1994 về sau), đang thụ án 1 bản án khác về tội cố ý gây thương tích.



Ngay sau khi tòa tuyên án, Phạm Thị Thu Hương đứng trước cổng TAND TP.Phan Thiết lớn tiếng chửi bới, cho rằng tòa tuyên oan sai.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đang mở rộng vụ án, điều tra lại một số hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Thị Thu Hương nghi có dấu hiệu cấu kết với 1 băng nhóm giang hồ nổi tiếng ở Phan Thiết vừa bị công an triệt hạ.