Bita's - 34 năm vun đắp từng bước chân Việt

Thông tin dịch vụ
29/09/2025 09:00 GMT+7

'Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân' - chỉ cần một đôi giày vừa vặn, hành trình đến trường sẽ nhẹ tênh hơn. Tâm niệm ấy đã theo Bita's suốt hơn ba thập kỷ: trao cho trẻ em Việt những bước chân vững chắc, không chỉ trên sân trường hôm nay mà còn trên hành trình chinh phục tương lai.

34 năm đồng hành cùng từng bước chân Việt

Thành lập năm 1991, Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân - chủ sở hữu thương hiệu Bita's - đã trở thành cái tên thân thuộc trong đời sống người Việt. Từ những đôi giày học sinh gắn bó tuổi thơ, đến giày thể thao năng động hay giày thời trang hiện đại, mỗi sản phẩm đều đồng hành cùng người Việt trên từng chặng trưởng thành. Suốt 34 năm không ngừng đổi mới, Bita's đã khẳng định uy tín với hàng loạt dấu ấn đáng tự hào: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao liên tiếp 25 năm, Thương hiệu Sao Vàng ASEAN, và gần đây là Top 10 The Best of Vietnam 2024.

Không chỉ phủ rộng thị trường nội địa, Bita's còn từng bước vươn tới Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ… nhưng vẫn kiên định với giá trị cốt lõi: trách nhiệm với cộng đồng. Slogan "Bita's – Đến với mọi khoảng cách" không chỉ là một khẩu hiệu tiếp thị, mà là lời cam kết sẻ chia, bền bỉ theo năm tháng.

"Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ": Gieo mầm ước mơ từ những bước chân nhỏ bé

Một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu là chương trình Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ, mang hơn 10.000 đôi giày mới đến với học sinh khó khăn tại nhiều vùng sâu, vùng xa. Với Bita's, mỗi đôi giày không chỉ là món quà vật chất, mà còn là lời động viên, là niềm tin gửi gắm vào tương lai các em - để những ánh mắt bỡ ngỡ bừng sáng, những bước chân rụt rè thêm mạnh mẽ trên con đường đến trường.

Bita's - 34 năm vun đắp từng bước chân Việt- Ảnh 1.

Chương trình "Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ" tại Trường Tiểu học số 2 Thị trấn phố Phố Lư - Lào Cai

Mạng lưới vững mạnh - Đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người Việt

Song song đó, Bita's cũng không ngừng mở rộng hệ thống bán hàng với 17 cửa hàng tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, cùng hơn 1.000 đại lý chính hãng toàn quốc và kênh trực tuyến tại www.bitas.com.vn.

Bita's - Đồng hành cùng từng bước chân Việt

34 năm qua, Bita's đã viết nên câu chuyện đẹp về một thương hiệu Việt lớn mạnh nhưng vẫn giữ vẹn nguyên trái tim nhân ái - nâng đỡ từng ước mơ, tiếp bước từng bước chân trẻ thơ đến với tri thức.

