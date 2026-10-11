Bitcoin sập khiến 1,1 tỉ USD bị thổi bay, nhà đầu tư tháo chạy

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, lúc 12 giờ 35 ngày 9.10 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) bất ngờ thủng đáy, giảm còn 80.350 USD. Trước đó, tiền số lớn nhất thế giới vẫn được giao dịch quanh mốc 86.000 USD, rồi giảm dần về 83.000 USD và sau đó chạm đáy 80.000 USD.

1,1 tỉ USD bị thổi bay sau cú sập giá Bitcoin

Theo CoinTelegraph, đợt bán tháo diễn ra sau các báo cáo về việc chính phủ Mỹ bắt đầu chuyển hơn 12.000 BTC tịch thu được lên Coinbase Prime. Những giao dịch như vậy có thể thúc đẩy một đợt bán tháo tiềm năng khi cung vượt cầu.

Nhà phân tích Ted Pillows cảnh báo bất kể chính phủ Mỹ có bán hơn 1 tỉ USD Bitcoin này hay không, giá BTC vẫn có khả năng giảm sâu. Những căng thẳng ở Trung Đông đang khiến tâm lý thị trường trở nên tồi tệ hơn.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo các nhà phân tích, vùng giá 80.350 USD là điểm mấu chốt trong xu hướng tăng giá của Bitcoin trong thời gian qua. BTC cần giữ vững mức này như một ngưỡng hỗ trợ để xác nhận sự đảo chiều tăng giá.

Cú sập giá đột ngột của Bitcoin khiến các nhà giao dịch có vị thế mua, dùng đòn bẩy quá mức phải gánh chịu tổn thất. Dữ liệu từ Coinglass trong 24 giờ cho thấy đã có 1,14 tỉ USD bị thanh lý trong vòng 24 giờ. Trong đó Ethereum là tài sản có tổng giá trị thanh lý lớn nhất với 333 triệu USD. Đây là tổng số giao dịch hằng ngày lớn nhất kể từ ngày 21.8, khi BTC tăng từ 73.000 USD lên 79.500 USD.

Dòng tiền cũng đang ồ ạt chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ. IBIT của Blackrock đã bị rút 207,67 triệu USD, tiếp theo là FBTC của Fidelity với 105,15 triệu USD, ARKB của Ark và 21Shares bị âm khoảng 101,7 triệu USD trong phiên giao dịch hôm 7.10.

Khối lượng giao dịch cao cùng các đợt rút vốn trên diện rộng cho thấy sự tái cơ cấu danh mục đầu tư của các quỹ lớn. Nhu cầu từ các tổ chức đã trở nên mong manh hơn đáng kể sau vài tuần tích lũy.

Nhà đầu tư bán tháo Bitcoin để cắt lỗ

Dữ liệu on-chain cũng cho thấy sự căng thẳng của nhà đầu tư khi thị trường giảm. Amr Taha từ nền tảng phân tích CryptoQuant cho biết các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn đã chuyển 55.600 BTC lên các sàn giao dịch với giá lỗ.

Giao dịch lỗ là giao dịch chuyển tiền mã hóa đến các sàn giao dịch với giá thấp hơn so với giao dịch trước đó. Chúng thường phản ánh tâm lý căng thẳng của nhà đầu tư, muốn cắt lỗ vì sợ giá tiếp tục giảm.

CryptoQuant lưu ý rằng tổng số tiền thua lỗ hôm 9.10 lớn hơn nhiều so với ngày 26.6 khi Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Nhà giao dịch và phân tích Rekt Capital nhấn mạnh giá đóng cửa của Bitcoin trong tuần tới sẽ là yếu tố then chốt. "BTC đang thất bại trong việc kiểm tra lại mức 82.500 USD. Nếu giá đóng cửa hằng tuần dưới mức này và biến nó thành ngưỡng kháng cự, Bitcoin sẽ trở lại phạm vi tích lũy vĩ mô", Rekt Capital viết trên X.

Trong khi đó, Bitcoin News dự báo BTC sẽ chạm mốc 78.000 USD trong tháng 10. Việc chính phủ Mỹ chuyển ra một lượng lớn BTC có thể gây ra tâm lý hoảng loạn. Hiện tại, mọi sự chú ý đang tập trung vào vùng giá 81.500 - 82.000 USD. Nếu mất mốc này, Bitcoin có thể giảm xuống mức thấp nhất là 75.000 USD.