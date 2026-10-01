Rủi ro khi mua bán tiền số trên 'chợ đen'

Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, đầu tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Đặc biệt, phía sau các đường dây đánh bạc này không chỉ là hệ thống tổ chức tinh vi mà còn tồn tại một "chợ đen" mua bán USDT hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, trở thành mắt xích quan trọng giúp tội phạm nhanh chóng hợp thức hóa, che giấu và vận chuyển dòng tiền phạm pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

'Chợ đen' mua bán tiền số

Theo Công an Hải Phòng, thực tiễn điều tra chuyên án cho thấy, "chợ đen" mua bán USDT chính là mắt xích quyết định giúp các tổ chức tội phạm tiêu thụ nguồn tiền bất hợp pháp. Khi tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản ngân hàng được chuyển đổi thành USDT, dòng tiền gần như lập tức bị tách khỏi hệ thống tài chính truyền thống, được chuyển qua nhiều ví điện tử, nhiều quốc gia chỉ trong thời gian ngắn, khiến việc phong tỏa, kê biên và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỉ đồng.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: THANH NIÊN

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hải Phòng, cho biết: "Tài sản số, trong đó USDT đang là một trong những phương tiện để các đối tượng phạm tội lợi dụng, chuyển hóa, che giấu, dịch chuyển tài sản bất hợp pháp. Đáng chú ý, hình thức mua bán OTC (mua bán trên chợ đen) chưa có cơ chế kiểm soát bởi cơ quan có thẩm quyền".

Theo ông Bùi Trung Thành, các bên mua bán tiền số trên "chợ đen" có thể không biết rõ nhân thân của nhau, không gặp mặt nhau trực tiếp. Những người này giao dịch với số tiền rất lớn nhưng không kiểm tra hoặc quan tâm đầy đủ đến nguồn gốc số tiền. "Đây là môi trường tiềm ẩn nguy cơ rất cao để số tiền do phạm tội mà có được chuyển thành tài sản số, sau đó nhanh chóng chuyển qua nhiều ví, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam", Đại tá Thành chia sẻ.

Đáng chú ý, có những trường hợp thường xuyên mua bán USDT với số lượng lớn, nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn, bị cơ quan chức năng xác minh, nhưng vẫn tiếp tục giao dịch vì lợi nhuận. Khi tiền được chuyển thành USDT, tài sản có thể chuyển rất nhiều, nhanh qua nhiều địa chỉ ví, làm tăng khó khăn cho việc thu hồi tài sản. Đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Đưa thị trường tiền số vào khuôn khổ

Trước đó, tại Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), nhấn mạnh việc vận hành thị trường tài sản số ở Việt Nam cần đặc biệt tuân thủ các quy định của FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế).

Theo đó, các báo cáo liên quan đến phòng chống rửa tiền là yêu cầu bắt buộc. Nếu không tuân thủ, mức độ ảnh hưởng sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ GDP của đất nước.

Theo ông Hòa, để làm được điều này, cả nhà đầu tư lẫn thị trường phải thay đổi về quan điểm tiền số là tự do, không cần quản lý sang tư duy phát triển thị trường được quản lý bài bản, tuân thủ quy định quốc tế lẫn luật pháp sở tại.

Để làm được điều này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Sau đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, cũng lần đầu tiên công nhận tài sản mã hóa là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Mới đây, luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật Phòng, chống rửa tiền và luật Các tổ chức tín dụng được sửa đổi cũng bổ sung 3 dấu hiệu vào danh sách 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Nội dung được xây dựng trên cơ sở khuyến nghị của FATF và có ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, các đơn vị của Bộ Công an.