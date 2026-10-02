Thị trường tiền số thiệt hại 1,26 tỉ USD trong quý 3

Bitcoin kết thúc quý 3 với mức tăng 40%. Các nhà đầu tư đã đổ hàng tỉ USD vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Một số altcoin cũng đang trên đà phục hồi khiến nhiều nhà phân tích tin rằng đợt tăng giá mới của thị trường tiền mã hóa đã bắt đầu.

Tuy nhiên, giữa đợt tăng giá này, vấn đề nhức nhối của ngành công nghiệp tiền mã hóa - các vụ hack và khai thác lỗ hổng bảo mật - tiếp tục lan rộng. Số tiền bị mất tuy nhỏ so với hàng tỉ USD đổ vào các quỹ ETF nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của toàn ngành.

1,26 tỉ USD thiệt hại do các sự cố bảo mật

Theo dữ liệu được thống kê bởi công ty bảo mật tiền mã hóa CertiK, thị trường đã phải hứng chịu 247 sự cố bảo mật trong quý 3, với tổng thiệt hại lên tới 1,26 tỉ USD. Tính từ đầu năm đến nay, tổng thiệt hại tương đương 2,68 tỉ USD.

Sàn giao dịch Bitget vừa bị tin tặc tấn công, thiệt hại 387,5 triệu USD ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong đó, tháng 9 được xem là tháng tồi tệ nhất với 99 sự cố. Kể từ tháng 2.2025, đây là tháng ghi nhận nhiều vụ tấn công nhất của ngành công nghiệp tiền số. Chỉ riêng trong tháng 9 đã có 768,5 triệu USD bị đánh cắp, mức thiệt hại hằng tháng cao nhất trong năm 2026.

"Đây rõ ràng là hình ảnh rất xấu. Thiệt hại về danh tiếng thậm chí có thể lớn hơn cả số tiền bị mất. Các vụ tấn công lặp đi lặp lại càng cho thấy cơ sở hạ tầng của ngành tiền số vẫn rất dễ bị tổn thương, đặc biệt khâu vận hành. Điều này có thể làm chậm quá trình áp dụng của các tổ chức, tăng cường sự giám sát từ các cơ quan quản lý và đơn vị giám hộ", CoinDesk dẫn lời Nicolai Sondergaard, nhà nghiên cứu cấp cao tại Nansen, cho biết.

Ông Sondergaard lưu ý hầu hết tổ chức đang mua tiền mã hóa thông qua các kênh truyền thống, được quản lý tốt và hoàn toàn tránh xa các giao thức DeFi. Tuy nhiên, những thống kê mới nhất đã phơi bày thực tại đáng báo động.

"Tháng 9 là lời cảnh báo đanh thép về việc các mối đe dọa có thể biến hóa nhanh chóng thế nào. Cả quy mô lẫn số đợt tấn công đều đạt mức cao nhất từ đầu năm, cho thấy nhu cầu tăng cường bảo mật trong mọi quy trình", CertiK viết trên X.

AI tạo ra mối đe dọa mới

Hiện tại, mạng lưới bảo hiểm vẫn tương đối nhỏ và dần thu hẹp so với quy mô các vụ tấn công. Báo cáo về Tình trạng An ninh Tiền mã hóa năm 2026 của CoinGecko được công bố vào cuối tháng 8, cho thấy dòng tiền bảo hiểm trên chuỗi khối đang ở mức 130,2 triệu USD, giảm 20,2% so với 163,2 triệu USD vào năm ngoái.

Theo CoinDesk, ngành bảo hiểm tiền mã hóa cũng đang gặp khó khăn trong việc ứng phó với rủi ro. Mặt khác, sự bùng nổ của AI cũng đang tạo ra mối đe dọa mới.

"Trong dài hạn, điều chúng tôi lo lắng nhất là tốc độ của các cuộc tấn công. Hiện nay, AI đang tự động hóa việc tìm kiếm điểm yếu trong hợp đồng thông minh. Trước đây các kỹ sư lành nghề phải mất hàng tháng trời mới tìm ra lỗ hổng. AI đang rút ngắn thời gian cần thiết để khắc phục lỗi trước khi hệ thống được đưa vào sử dụng", Oliver Carding, trưởng bộ phận marketing của Tesseract Group, nói với CoinDesk.

Công ty bảo mật Blockaid dự đoán sẽ có thêm nhiều sự cố bảo mật liên quan đến AI với các cuộc tấn công nhanh và nguy hiểm. Hiện tại, giá của Bitcoin và thị trường tiền mã hóa có thể phục hồi nhưng kẻ gian cũng đang tích cực tấn công, nhắm vào các điểm yếu của ngành công nghiệp non trẻ này.