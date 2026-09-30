CEO Bitget: 'Không mấy lạc quan về khả năng thu hồi 387,5 triệu USD bị hack'

Chia sẻ trên X, Gracy Chen, CEO Bitget cho biết chỉ một phần trong vụ hack 387,5 triệu USD bị đóng băng hoặc khôi phục. Công ty không chắc có thể đóng băng hoàn toàn hoặc khôi phục tất cả tài sản bị đánh cắp trong vụ hack tuần trước.

Trong chương trình Chain Reaction của Cointelegraph phát sóng hôm 29.9, bà Gracy Chen lấy vụ hack lịch sử vào Bybit hồi tháng 2.2025 làm tham chiếu. Khi đó, tin tặc đã đánh cắp khoảng 1,5 tỉ USD Ethereum từ sàn giao dịch Bybit. Sau đó, công ty thông báo chỉ đóng băng và thu hồi được 80 triệu USD.

"Thành thật mà nói tôi không mấy lạc quan về khả năng thu hồi số tiền bị hack. Một năm sau vụ tấn công, Bybit mới chỉ đóng băng được khoảng 3,5% tổng số tiền bị hack. Đó mới chỉ là đóng băng, chưa nói đến việc thu hồi", Chen nói.

Ứng dụng Bitget trên App Store ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trước đó vào ngày 24.9, sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget phát hiện các giao dịch bất thường liên quan đến ví nóng và ví ấm. Ban đầu, sàn giao dịch ước tính thiệt hại khoảng 351,6 triệu USD. Một ngày sau, con số thiệt hại nâng lên 387,5 triệu USD. Các tài sản bị đánh cắp gồm XRP, ETH, USDT, ZEC, USDC, USDT0, XAUt, BNB, AVAX và TRX, trong đó XRP chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Ngày 28.9, Bitget cho biết kẻ gian đã khai thác lỗ hổng trong sản phẩm bảo mật của bên thứ ba để lấy được thông tin đăng nhập nội bộ cấp cao, sau đó làm giả các lệnh rút tiền, vượt qua các biện pháp kiểm soát rủi ro.

Khi đó, Bitget đóng băng tính năng rút tiền của người dùng để điều tra và khoanh vùng sự cố. Đến ngày 28.9, các giao dịch rút Bitcoin trên sàn được mở lại. Sau đó đến Ethereum (ETH), USDT. Các token còn lại dự kiến sẽ được mở vào ngày 2.10.

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy sau vụ tấn công mạng, Bitget đã ghi nhận khoảng 463 triệu USD dòng tiền chảy ra trong vòng 24 giờ, tính đến ngày 29.9. Dữ liệu DefiLlama thu thập được cho thấy đây là ngày sàn chứng kiến dòng tiền bị rút ra nhiều nhất, kể từ 4 năm trước. Ước tính sàn giao dịch Bitget đang nắm giữ khoảng 5,7 tỉ USD dự trữ.

Dòng tài sản đang trở lại

Ngay sau khi giao dịch Ethereum được mở, đã có 9.023 ETH bị rút khỏi sàn, nhưng chỉ trong một giờ, đã có 9.674 ETH được nạp lên sàn, tương đương mức dương 651 ETH.

Bitget cho biết họ đã cô lập các hệ thống bị ảnh hưởng, thu hồi và cấp lại thông tin đăng nhập, đồng thời vô hiệu hóa chức năng của bên thứ ba. Các công ty bảo mật Mandiant và SlowMist đang tiếp tục công tác điều tra và truy tìm tài sản.

Ngày 30.9, Bitget công bố báo cáo Proof of Reserves (PoR - Bằng chứng dự trữ) lần thứ 47. Theo đó, tỷ lệ dự trữ tổng thể đạt 131%, toàn bộ 19 tài sản thuộc phạm vi báo cáo đều có tỷ lệ dự trữ trên 100%. CEO Gracy Chen cũng chia sẻ trên X rằng Bitget chưa từng sử dụng tài sản của khách hàng, mức dự trữ này phản ánh kỷ luật quản lý tài sản được duy trì trong thời gian dài.

Ai đứng sau vụ hack?

Vụ tấn công nhắm vào Bitget là một trong những vụ hack lớn nhất của ngành công nghiệp tiền mã hóa trong năm 2026, sau vụ tấn công trị giá 320 triệu USD vào mạng Liquid Network hồi tháng 9.

Trước đó, vào năm 2025, sàn giao dịch Bybit bị hack 1,5 tỉ USD. Năm 2022, cầu nối Ronin Bridge của startup Sky Mavis đến từ Việt Nam bị tin tặc đánh cắp 615 triệu USD. Poly Network cũng từng là nạn nhân trong vụ hack năm 2021, thiệt hại 611 triệu USD.

Ngay sau vụ hack, CEO Bitget cho biết tin tặc đến từ Triều Tiên có thể là thủ phạm, dựa trên "các địa chỉ IP trùng khớp với lựa chọn VPN của một nhóm hacker". Tuy nhiên, Gracy Chen cũng không loại trừ khả năng đây là hành động nội bộ.