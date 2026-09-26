CEO Bitget tiết lộ cách hacker đánh cắp 387,5 triệu USD

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget bị tin tặc tấn công lúc sáng sớm 25.9. Giám đốc điều hành Gracy Chen cho biết hacker đã giả mạo các yêu cầu chuyển tiền để trục lợi nhưng không đánh cắp được "khóa riêng tư" (private key).

Cách hacker tấn công sàn Bitget

"Kẻ gian đã xâm nhập vào một hệ thống phụ trợ quan trọng trong cơ sở hạ tầng ví điện tử của chúng tôi. Chúng dùng nó để giả mạo dữ liệu giao dịch và kích hoạt quy trình xác thực của sàn để chuyển tiền ra ngoài", Chen mô tả về cuộc tấn công. Theo cô, việc này giúp tác động của vụ hack trở nên ít đáng lo ngại hơn. Các vụ tấn công gây tổn thất lớn cho ngành công nghiệp tiền mã hóa thường liên quan đến khóa riêng tư.

Ứng dụng Bitget trước chân dung CEO Gracy Chen ẢNH: KHƯƠNG NHA

Mỗi ví tiền mã hóa đều có hai khóa. Khóa công khai (public key) giống như số tài khoản ngân hàng và có thể được chia sẻ để người khác chuyển tiền vào. Trong khi đó, khóa riêng tư là những từ khóa bí mật, dùng để chứng minh quyền sở hữu và cho phép ký, ủy quyền giao dịch. Private key gần giống mật khẩu và mật mã két sắt kết hợp. Nếu các khóa riêng tư này bị sao chép, kẻ gian có thể tiếp tục ký các giao dịch chuyển tiền và rút hết tiền khỏi ví.

Gracy Chen mô tả vụ tấn công này giống việc làm giả phiếu rút tiền qua quầy giao dịch của ngân hàng. Chìa khóa két sắt chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà. Ai đó đã đột nhập vào văn phòng chuẩn bị phiếu rút tiền, làm giả giấy tờ rồi gửi qua quầy phê duyệt mà ngân hàng dùng hằng ngày. Đối với hệ thống thực hiện việc phê duyệt, việc này trông giống như khoản thanh toán bình thường nên đã đánh lừa được hệ thống.

Cách tin tặc xâm nhập được vào hệ thống vẫn đang được điều tra. Nhóm bảo mật của Bitget cho biết lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn đã được xác định và khắc phục. Sự việc đã được kiểm soát và không để xảy ra thêm giao dịch chuyển tiền trái phép nào.

Thiệt hại vụ hack tăng lên 387,5 triệu USD

CEO Gracy Chen cho biết việc truy vết on-chain đã xác nhận 387,5 triệu USD được chuyển đến các địa chỉ của kẻ tấn công, con số này cao hơn ước tính ban đầu là 351,6 triệu USD.

Vụ việc liên quan đến tài sản trên các mạng Ethereum và một số mạng EVM, XRP Ledger, Zcash và TRON. Bitget cũng công khai địa chỉ ví của kẻ gian. Đại diện các sàn giao dịch MEXC, Bybit đã lên tiếng ủng hộ Bitget. Tỉ phú Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập Binance, viết trên X: "Một ngày đầy khó khăn với Bitget. Binance, hệ sinh thái BNB Chain và cộng đồng sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ".

Đại diện Bitget cho biết nhờ sự hỗ trợ của các đối tác trong ngành, một số tài sản đã được đóng băng. Sàn giao dịch đã khởi động chương trình "Phần thưởng khôi phục" để hỗ trợ việc đóng băng và thu hồi dòng tiền bị hack. Tiền thưởng được tính toán dựa trên tỷ lệ tài sản bị đóng băng hoặc thu hồi thành công.

Gracy Chen cho biết sẽ dùng Quỹ Bảo vệ người dùng để bù đắp toàn bộ thiệt hại liên quan đến vụ hack. Quỹ này hiện có hơn 464 triệu USD.

Bloomberg dẫn lời Aneirin Flynn, giám đốc điều hành của công ty công nghệ an ninh mạng FailSafe, cho biết vụ hack vào Bitget một lần nữa cho thấy các sàn giao dịch vẫn chưa thực sự giải quyết triệt để vấn đề bảo mật ví nóng.

"Dù quỹ bảo vệ của sàn có thể bù đắp khoản thiệt hại, nhưng một vụ vi phạm quy mô lớn như thế này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của các tổ chức vào cơ sở hạ tầng tiền điện tử", Aneirin Flynn nói. Trước Bitget, sàn giao dịch Bybit từng bị mất 1,4 tỉ USD trong vụ hack tháng 2.2025. Năm ngoái, ngành công nghiệp tiền mã hóa đã chứng kiến 2,72 tỉ USD bị đánh cắp khỏi các sàn giao dịch.