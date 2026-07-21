Hàn Quốc mạnh tay trấn áp vi phạm tiền số

Tờ Chosun của Hàn Quốc dẫn nguồn tin cho biết các cơ quan tài chính nước này đã báo cáo và chuyển cho cơ quan điều tra về hơn 40 vụ án liên quan đến giao dịch gian lận trên thị trường tiền số. Trong đó có các cáo buộc về việc thao túng thị trường và giao dịch bất hợp pháp.

Các đối tượng này bị theo dõi và điều tra trong suốt hai năm qua, kể từ khi luật Bảo vệ Người dùng Tài sản số của Hàn Quốc có hiệu lực, từ tháng 7.2024. Lợi nhuận trung bình nhóm này kiếm được lên tới 1,4 tỉ won (gần 1 triệu USD) mỗi vụ án.

Các thủ đoạn thao túng thị trường điển hình gồm "đua ngựa" (racehorse) và "nuôi cá" (fish farm). Nhiều sàn giao dịch tài sản mã hóa có bảng xếp hạng "top tăng giá". Tỷ lệ % này sẽ được làm mới theo các mốc thời gian nhất định (mỗi giờ, hoặc mỗi ngày). Kẻ thao túng biết trước thời điểm làm mới bảng xếp hạng, nên đặt lệnh mua dồn dập ngay sau khi mốc % được làm mới. Các lệnh này khiến giá token bật tăng mạnh trong thời gian ngắn và nhảy lên đầu bảng xếp hạng. Nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy token đang "chạy" (tương tự con ngựa đua đang dẫn đầu) nên đổ tiền mua theo tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội). Đây là lúc con mồi bị dẫn dụ.

Logo một sàn giao dịch tiền mã hóa của Hàn Quốc ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, "nuôi cá" là thủ đoạn được thực hiện khi sàn tạm khóa chức năng nạp/rút tài sản (deposit/withdrawal) đối với một token cụ thể. Khi nạp/rút bị khóa, nhà đầu tư đang giữ coin đó bị "đóng băng" tài sản trong sàn, không thể chuyển token ra ngoài để bán ở nơi khác, cũng không có thanh khoản để cân bằng giá. Lợi dụng trạng thái "ao cá khép kín" này, kẻ thao túng dễ dàng đẩy giá tăng ảo bằng lượng lệnh mua tương đối nhỏ (vì không có áp lực bán đối trọng từ bên ngoài), giống như nuôi cá trong ao rồi tự do "thu hoạch" khi giá đã bị đẩy lên mức mong muốn.

Đây là các hình thức tạo cung/cầu giả khiến nhà đầu tư bị FOMO. "Đua ngựa" đánh vào hiệu ứng bảng xếp hạng còn "nuôi cá" đánh vào việc lợi dụng thanh khoản bị cô lập tạm thời để dễ dàng thao túng giá.

Ngoài ra, cơ quan quản lý Hàn Quốc cũng đặc biệt để ý đến những nhà phát hành meme coin. Nhóm này thường nắm giữ một lượng lớn token, sau đó phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư. Khi có thanh khoản, họ bán tháo toàn bộ số token đã tích lũy trước đó để bỏ túi phần lợi nhuận bất chính trị giá hàng trăm triệu won, theo Chosun.

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Một hình thức gian lận khác là giao dịch tần suất liên tục thông qua API và các lệnh giả được sử dụng để đẩy giá lên nhằm bán lượng token nắm giữ với giá cao.

Trong số các vụ án đang được điều tra có ít nhất tám trường hợp thu lợi bất chính từ 500 triệu won đến dưới 5 tỉ won và một trường hợp trên 5 tỉ won. Cơ quan tài chính đã áp dụng mức phạt bổ sung bằng 125 - 165% lợi nhuận bất chính đối với một trường hợp giao dịch bất hợp pháp và thao túng thị trường.