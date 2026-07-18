Phạt tới 200 triệu đồng khi quảng cáo tiền số trái phép

Ngày 16.7, Chính phủ ban hành Nghị định 284/2026/NĐ-CP. Đây là nghị định đầu tiên quy định riêng về các hành vi vi phạm, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Văn bản này hoàn thiện khung xử phạt cho việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.9.2026 và sẽ kéo dài đến khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP hết hiệu lực thi hành.

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Phạt tiền nếu mua bán tiền số trên sàn không được cấp phép

Điều 9, Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định về mức phạt liên quan đến giao dịch tài sản mã hóa. Nhà đầu tư trong nước sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng nếu giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép.

Phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng nếu vi phạm quy định về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng nếu nhà đầu tư nước ngoài không bảo đảm tính xác thực, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu, thông tin, dữ liệu cung cấp cho ngân hàng được phép mở tài khoản chuyên dùng; không kê khai trung thực, đầy đủ nội dung giao dịch liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Liên quan đến việc mua bán, trao đổi thông tin tài khoản sản mã hóa, Điều 11 của Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 150 đến 200 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa.

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Quảng cáo, tiếp thị khi chưa được cấp phép bị phạt đến 200 triệu đồng

Khoản 4, Điều 7 của Nghị định nêu rõ mức phạt từ 180 đến 200 triệu đồng với hành vi quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa cũng chịu mức phạt tương tự.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn từ 1 đến 3 tháng. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó có các mức phạt hành chính, cảnh cáo và phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa theo nghị định là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Các vi phạm về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (Điều 13) cũng chịu mức phạt nặng từ 80 đến 200 triệu đồng, tùy theo mức độ và loại hành vi.