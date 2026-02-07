Sàn giao dịch tiền mã hóa Hàn Quốc tặng nhầm 2.000 Bitcoin cho mỗi người

"Trong sự kiện hôm nay, lượng Bitcoin bất thường đã được chuyển nhầm vào tài khoản khách hàng. Giá Bitcoin tạm thời biến động mạnh do một số tài khoản bán BTC. Chúng tôi đã phát hiện sự cố thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ và chặn các giao dịch rút tiền trong vòng 35 phút", sàn giao dịch tài sản mã hóa Bithumb của Hàn Quốc, thông báo trên trang web lúc 0 giờ 23 ngày 7.2 (theo giờ Việt Nam).

Theo báo The ChoSun, Bithumb lên kế hoạch phân phối 2.000 - 50.000 won (35.000 - 886.000 đồng) cho mỗi người thông qua sự kiện "Hộp số ngẫu nhiên", tỷ lệ trúng thưởng là 1%, 3% và 96%. Tổng cộng có 695 người đăng ký, tiền thưởng được phân phối lúc 19 giờ ngày 6.2 (theo giờ Hàn Quốc). Tuy nhiên, trong quá trình thanh toán, nhóm quản lý đã nhập nhầm đơn vị thanh toán là "Bitcoin (BTC)" thay vì "KRW (won Hàn Quốc)".

Ảnh minh họa người dùng của sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb bất ngờ nhận được 2.000 Bitcoin Ảnh: AI

Kết quả là tài khoản của người trúng thưởng nhận được 2.000 BTC, tương đương 196 tỉ won. Theo báo cáo, khoảng 240 người đã thực sự mở "Hộp Ngẫu nhiên". 20 phút sau, sàn phát hiện lỗi. Lúc 19 giờ 35, Bithumb bắt đầu chặn các giao dịch/rút tiền có liên quan. 5 phút sau, sàn hoàn tất việc chặn người dùng bán tháo số Bitcoin được phân bổ nhầm.

Tuy nhiên, ngay khi lượng Bitcoin khổng lồ được chuyển đến tài khoản, nhiều người đã lập tức bán ra, đẩy giá BTC/KRW trên sàn Bithumb thấp hơn 15,8% so với các sàn giao dịch khác. Có lúc, Bitcoin được giao dịch quanh mốc 81 triệu won một token, tương đương 55.000 USD.

Bithumb cho biết họ phát hiện các giao dịch bất thường thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ và hạn chế giao dịch sau sự cố. Giá Bitcoin đã ổn định trở lại sau 5 phút giảm sốc, chặn được cuộc sụp đổ dây chuyền, tránh "thảm họa" thanh lý hợp đồng do diễn biến giá đột ngột.

"Chúng tôi muốn khẳng định sự cố này không liên quan đến bất kỳ vụ tấn công mạng hay vi phạm an ninh nào từ bên ngoài, không gây ra bất kỳ vấn đề nào đối với an ninh hệ thống hoặc quản lý tài sản của khách hàng. Tài sản của người dùng vẫn an toàn, giao dịch cũng như hoạt động gửi/rút tiền hiện diễn ra bình thường", Bithumb tuyên bố.

Theo báo cáo của Bithumb, đã có tổng cộng 620.000 BTC gửi nhầm đến 695 người dùng. Trong đó sàn thu hồi được 618.212 BTC (tương đương 99,7%). Vẫn còn 1.788 BTC chưa được thu hồi.

Ngay sau sự cố, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã tràn ngập bài viết, bày tỏ sự bất ngờ khi thấy hàng nghìn tỉ won được cộng vào tài khoản. Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính quốc gia đã tiến hành kiểm tra sau khi nhận được báo cáo.

The ChoSun dẫn nguồn tin từ các cơ quan quản lý cho biết: "Với quy mô thiệt hại lớn như vậy, chúng tôi đang xử lý một cách nghiêm túc và sẽ điều tra kỹ nguyên nhân". Trong khi đó, Bithumb khẳng định sẽ công khai thông tin liên quan đến sự cố một cách minh bạch, chi tiết.