Giá Bitcoin hôm nay 6.2.2026: Lao thẳng xuống 60.000 USD, BTC có thể 'sụp đổ hoàn toàn'

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã lao dốc thẳng đứng từ 70.000 USD xuống 60.000 USD. Tính đến 7 giờ 30 ngày 6.2 (theo giờ Việt Nam), Bitcoin đã giảm 16,38% xuống còn 60.987 USD.

Theo dữ liệu trên blockchain, mức giảm một ngày này còn tồi tệ hơn cú sập FTX năm 2022 khi Bitcoin (BTC) giảm 14,3% trong 24 giờ, xuống 16.000 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước diễn biến giá ngày 6.2 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thị trường 'tắm máu Bitcoin'

Đà bán tháo trên diện rộng đã đẩy cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ. Diễn biến giá trong 24 giờ qua đã trở thành cuộc "tắm máu Bitcoin" tồi tệ bậc nhất lịch sử. Giá hiện tại đã giảm hơn 50% so với đỉnh được thiết lập vào tháng 10.2025.

Trong vòng 1 tuần, Bitcoin mất 27,63% giá trị và giảm đến 34,68% trong vòng một tháng. Từ đầu năm đến nay, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã giảm 30,24%, tính từ mốc 87.419 USD hôm 1.1. Vốn hóa thị trường của Bitcoin hiện còn 1.253 tỉ USD.

Cú sập giá Bitcoin cũng kéo theo cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, mất 14,14% giá trị trong 24 giờ qua. XRP lao dốc mạnh hơn khi giảm gần 20%. Các token khác như BNB, Solana, Dogecoin lần lượt giảm 12,35%, 19% và 16,31%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa đã bốc hơi 350 tỉ USD, tương đương mức giảm 14,15% từ 2.470 tỉ USD xuống còn 2.120 tỉ USD.

Ngày 6.2 trở thành một trong những ngày tồi tệ nhất lịch sử tiền mã hóa khi có hơn 2,65 tỉ USD của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh bị thanh lý. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, đã có 581.561 nhà giao dịch bị thanh lý hợp đồng. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 12,02 triệu USD, đặt cược vào đà tăng của Bitcoin.

Dấu hiệu cho thấy Bitcoin có thể 'sụp đổ hoàn toàn'

Dù giá Bitcoin đã giảm sâu, nhiều nhà phân tích cho rằng đây vẫn chưa phải mức thấp nhất của chu kỳ này. Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường châu Âu của Bitwise, André Dragosch, lưu ý rằng phần lớn giao dịch gần đây diễn ra trong khoảng giá 58.000 - 69.000 USD. Vùng giá này trùng khớp với đường trung bình động 200 tuần gần mức 58.000 USD. Điều này càng củng cố thêm nhận định Bitcoin có thể chạm đáy 58.000 USD trước khi phục hồi.

"Một yếu tố quan trọng là tính thanh khoản rất thấp", Adrian Fritz, chiến lược gia đầu tư chính tại 21shares, cho biết. Theo ông, trong bối cảnh thị trường dễ biến động, chỉ cần vài lệnh mua và bán để giảm thiểu rủi ro giao dịch có thể gây ra phản ứng mạnh, dẫn đến nhiều đợt thanh lý hơn nữa.

Fritz cho rằng diễn biến giá hiện tại vẫn chưa phải kịch bản tồi tệ nhất. "Không dấu hiệu nào cho thấy thị trường đã chạm đáy. Tôi nghĩ còn quá sớm. Chưa có dấu hiệu đảo chiều nào được xác nhận", ông nói.

Các nhà phân tích cho rằng Bitcoin đã cho thấy dấu hiệu "sụp đổ hoàn toàn" và có khả năng tạo đáy, do nỗi sợ hãi tột độ trên thị trường, việc bán tháo hoảng loạn của những người nắm giữ ngắn hạn và chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index - RSI).

Strategy, công ty đại chúng nắm giữ kho Bitcoin lớn nhất thế giới vừa báo cáo tài chính cho biết họ đang lỗ ròng 12,4 tỉ USD trong quý 4/2025. Nguyên nhân trực tiếp đến từ đợt giảm giá mạnh của Bitcoin. Công ty này đang nắm giữ 713.502 BTC với giá trung bình 76.052 USD/BTC. So với giá hiện tại, Strategy đang lỗ khoảng 19,8%. Các chuyên gia lo ngại áp lực tài chính có thể buộc công ty phải cắt lỗ, bán tháo Bitcoin. Điều này sẽ dẫn đến cú sập dây chuyền, khiến cả thị trường sụp đổ.