Người chơi hoảng loạn tột độ, dấu hiệu Bitcoin có thể 'sụp đổ hoàn toàn'

Bitcoin (BTC) vừa có ngày giao dịch tồi tệ bậc nhất lịch sử khi giảm 16,38% trong vòng 24 giờ. Từ vùng giá 70.000 USD, tiền mã hóa lớn nhất thế giới lao thẳng xuống 60.000 USD hôm 6.2, sau đó hồi phục nhẹ. Tính đến 18 giờ cùng ngày, giá Bitcoin giao dịch quanh mức 65.737 USD. Cú sập đã xóa sạch lợi nhuận đạt được trong 16 tháng qua của nhà đầu tư.

Đợt điều chỉnh giá sốc này cũng đi kèm sự giảm mạnh trong giao dịch hợp đồng tương lai. Khối lượng hợp đồng mở của BTC giảm hơn 10 tỉ USD trong 7 ngày qua. Các nhà phân tích hiện tập trung vào các vùng kỹ thuật dài hạn và các chỉ báo trên chuỗi có thể báo hiệu một bước ngoặt lớn đối với BTC.

Tâm lý sợ hãi tột độ

Tâm lý thị trường tiền mã hóa đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm rưỡi. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Crypto Fear & Greed Index) đã giảm xuống còn 9 điểm - mức sợ hãi tột độ. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6.2022, sau sự sụp đổ dây chuyền của thảm họa Terra.

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, Fear & Greed là chỉ số để đo tâm lý của cộng đồng. 0 được xem là mức "cực kỳ sợ hãi", trong khi 100 là "cực kỳ tham lam". Tháng qua, chỉ số này liên tục giảm mạnh từ mốc 43 điểm - mức trung bình - vào tháng trước giảm còn 16 điểm - mức sợ hãi - rồi tiếp tục giảm sâu xuống 9 điểm như hiện tại.

Chỉ số Tham lam và Sợ hãi của nhà đầu tư tiền mã hóa chạm mốc 9 điểm hôm 6.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Jeff Ko, nhà phân tích trưởng tại CoinEx Research, nói với Cointelegraph rằng việc Bitcoin giảm sâu diễn ra cùng lúc đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ. Nỗi lo về bong bóng AI đang đeo bám các nhà đầu tư.



"Ngay cả Amazon cũng chịu mức giảm hai chữ số chỉ sau một đêm sau khi công bố kết quả kinh doanh không mấy khả quan", ông nói thêm. Các nhà đầu tư đánh giá Bitcoin không còn đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn so với vàng.

Giám đốc nghiên cứu của LVRG, Nick Ruck, cho biết sự sụt giảm của Bitcoin và sự suy giảm chung của thị trường diễn ra trong bối cảnh "tâm lý né tránh rủi ro gia tăng". Các tín hiệu yếu từ thị trường việc làm Mỹ làm dấy lên nghi ngờ về "sức khỏe kinh tế" và sự thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong việc cắt giảm lãi suất.

Người chơi Bitcoin đang tháo chạy

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, gần 60.000 BTC, trị giá khoảng 4,2 tỉ USD theo tỷ giá hiện tại, do các nhà đầu tư nắm giữ ngắn hạn (STH) - nắm giữ tài sản dưới 155 ngày - đã được chuyển sang các sàn giao dịch với giá lỗ trong 24 giờ qua.



Đây là lượng vốn đổ vào sàn giao dịch lớn nhất từ đầu năm đến nay, điều này đang góp phần tạo áp lực bán ra. "Một sự buông xuôi rõ ràng", nhà phân tích Darkfost của CryptoQuant cho biết trong một bài đăng trên X.

Khi phân tích khối lượng tiền mã hóa giao dịch thua lỗ, Glassnode nhận thấy rằng chỉ số SMA 7 ngày của các khoản lỗ thực tế đã tăng lên trên 1,26 tỉ USD mỗi ngày. Điều này phản ánh "nỗi sợ hãi đang gia tăng mạnh". Glassnode cho biết: "Trong lịch sử, sự gia tăng đột biến về tổn thất thực tế thường trùng khớp với những thời điểm người bán cạn kiệt nguồn cung".

Theo Glassnode, chỉ số capitulation (đầu hàng - đo mức bán tháo trong hoảng loạn) của nhà đầu tư Bitcoin cũng ghi nhận mức tăng đột biến trong hai năm. Trước đây, chỉ dấu này xuất hiện trùng với các đợt cắt giảm rủi ro khi nhà đầu tư điều chỉnh lại vị thế.

Lực bán đã cạn kiệt

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index - Chỉ số đo động lượng giá) của Bitcoin cho thấy lực bán đã cạn kiệt. Theo biểu đồ nhiệt của CoinGlass, chỉ số RSI đang ở trạng thái quá bán trên 5 trong số 6 khung thời gian. Các khung thời gian đang hiển thị các giá trị RSI quá bán hoặc gần quá bán.

Dữ liệu từ TradingView cho thấy chỉ số RSI hàng tuần ở mức 29, mức "quá bán nhất" kể từ "mùa đông tiền mã hóa" năm 2022. "Bitcoin đang ở mức quá bán nhiều nhất từ sau sự sụp đổ của FTX", nhà phân tích CryptoXLARGE viết trên X. Điều này phản ánh việc bán tháo hoảng loạn của các nhà đầu tư. Xét về lịch sử giá, đây là thời điểm nỗi sợ hãi đạt đỉnh điểm và cơ hội của người mua.