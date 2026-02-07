Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 7.2.2026: Bất ngờ tăng vọt sau đợt bán tháo lịch sử

Khương Nha
Khương Nha
07/02/2026 08:07 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bật tăng vọt gần 12% lên vùng giá 70.000 USD nhưng các nhà giao dịch vẫn thận trọng trong bối cảnh tín hiệu phục hồi yếu.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 11,87%. Lúc 7 giờ ngày 7.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 70.622 USD. Trước đó, tiền mã hóa lớn nhất thế giới có lúc vượt 71.500 USD. Vốn hóa thị trường của Bitcoin ước đạt 1.410 tỉ USD.

Giá Bitcoin hôm nay 7.2.2026: BTC bất ngờ tăng vọt sau cuộc bán tháo lịch sử - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 7.2

Đà tăng giá hai chữ số của Bitcoin cũng kéo cả thị trường tiền mã hóa "xanh" trở lại. Vốn hóa toàn thị trường ước đạt 2.400 tỉ USD, tăng 10,7% so với hôm qua. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 12,9%, vượt vùng giá 2.057 USD. Các token khác như Solana, BNB, XRP lần lượt tăng 11,5%, 8,12% và 21,2%.

Vì sao giá Bitcoin tăng vọt?

Bitcoin tăng vọt trở lại trong bối cảnh các quỹ lớn đồng loạt mua vào khi Bitcoin chạm đáy 60.000 USD. Quỹ Bảo vệ tài sản cho người dùng (SAFU) của Binance đã mua thêm 3.600 BTC trị giá 250 triệu USD, với giá trung bình khoảng 65.000 USD/BTC. Đây là lần thứ ba Binance mua vào Bitcoin sau cam kết chuyển đổi 1 tỉ USD sang BTC. Hiện tại vẫn còn khoảng 500 triệu USD trong quỹ chưa được hoán đổi. Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ chuyển số tiền còn lại trong số 1 tỉ USD của quỹ SAFU từ stablecoin sang Bitcoin trong vòng một tháng.

Dữ liệu từ Bitwise cho thấy các quỹ đầu cơ tiền điện tử đang mua vào khi giá giảm. André Dragosch, trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực châu Âu của Bitwise, viết trên X: "Hệ số beta thị trường tổng hợp trên tất cả các quỹ đầu cơ tiền điện tử toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong 2 năm khi Bitcoin suy yếu. Điều này cho thấy mức độ tham gia và khẩu vị rủi ro của các quỹ đầu cơ tiền mã hóa toàn cầu đối với Bitcoin đang tăng".

Dragosch cho biết thêm khối lượng giao dịch ETF kỷ lục trong bối cảnh dòng vốn ròng âm cho thấy nhiều hoạt động mua vào khi giá giảm từ các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ.

Ngoài Bitcoin, cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa đang chứng kiến những đợt tăng giá mạnh. Cổ phiếu của Strategy (MSTR) - công ty đại chúng nắm giữ kho Bitcoin lớn nhất thế giới - tăng 14%. Cổ phiếu của Galaxy Digital (GLXY) tăng 15% và công ty khai thác bitcoin MARA Holdings (MARA) tăng 12%. Trong khi đó, cổ phiếu IREN (IREN), công ty khai thác Bitcoin chuyển hướng sang cung cấp cơ sở hạ tầng AI, đã giảm 1,8%.

Tuyến phòng thủ của Bitcoin

Dù thị trường tiền mã hóa bất ngờ "xanh" trở lại, các nhà phân tích vẫn đánh giá đây là giai đoạn nhạy cảm. 70.000 USD có thể chỉ là đợt phục hồi nhẹ trước cú điều chỉnh lớn hơn. "BTC đang kiểm tra mức đỉnh của chu kỳ trước và bật tăng nhẹ cho đến nay", nhà giao dịch Jelle viết trong một bài đăng trên X hôm 6.2. Theo Jelle, Bitcoin cần duy trì ở vùng giá quan trọng trong khoảng 58.000 - 62.000 USD để tránh bị điều chỉnh sâu hơn.

Mức giá 58.000 USD được các chuyên gia theo dõi trùng với đường SMA 200 ngày. Theo Michael van de Poppe, nhà sáng lập MN Capital, thị trường có thể đã chạm đáy khi chứng kiến cú sập lịch sử hôm 6.2. 

Tổng khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin đang mở trên các sàn giao dịch lớn đạt 527.850 BTC, gần như không thay đổi so với tuần trước. Mặc dù giá trị danh nghĩa của các hợp đồng này giảm từ 44,3 tỉ USD xuống còn 35,8 tỉ USD, nhưng mức giảm 20% phản ánh chính xác mức giảm 21% của giá Bitcoin trong tuần qua. Dữ liệu cho thấy bên mua đã liên tục gia tăng vị thế bất chấp giá giảm đều.

Xem thêm bình luận